Ce chien de concours donneur de sang prend sa retraite après avoir sauvé 160 de ses congénères

Sharwood est un véritable héros. Grâce à ce chien et à ses dizaines de dons de sang, de très nombreux autres animaux ont, en effet, pu être sauvés. Il a récemment effectué son dernier prélèvement et a été honoré à cette occasion.

Habitant Northampton en Angleterre, Sharwood est un grand habitué des dons de sang, puisque ce chien en a effectué 40. Ce qui a permis de sauver 160 vies canines, indiquait la BBC. D’après Pet Blood UK, Sharwood est le premier chien à avoir atteint ce nombre de dons de sang pour cette association.

Sa propriétaire Sue Mitchell explique que ce Gordon Setter est un chien de concours et qu’il a donc l’habitude d’être manipulé. Lors de son tout premier don de sang en 2017, il était si relâché et confiant qu’il s’était endormi pendant l’opération. Il en a fait de même pendant le 40e et dernier en juillet 2024.



Pet Blood Bank UK / Facebook

Les chiens donneurs de sang pour le compte de Pet Blood UK sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge de 8 ans. Ils peuvent devenir donneurs dès l’âge d’un an, à condition de peser plus de 25 kilogrammes, d’être en bonne forme physique et en bonne santé, et de ne pas présenter de problème comportemental.

Avant chaque don, le chien donneur subit un examen vétérinaire. Si aucun problème de santé n’est décelé, ce sont 450 millilitres de sang qui sont prélevés chez lui et seront stockés jusqu’à ce qu’un animal malade ou accidenté en ait besoin.

« Un chien détendu »

« Depuis [la création de Pet Blood UK], nous avons vu des milliers de chiens et de donneurs chaque année. Sharwood est le premier à avoir effectué 40 dons, ce qui est incroyable », annonçait l’association fondée en 2007 au sujet du brave quadrupède.

Comme pour la plupart de ses dons de sang, le dernier a été assuré par l’auxiliaire vétérinaire Zoe Lord, qui le connaît très bien et dit de lui qu’il est « un chien détendu en général ».

A lire aussi : Une médaille pour M'Scotty, chien gendarme ayant connu l'abandon avant de sauver des vies

A l’issue de cette ultime séance, le Gordon Setter s’est vu offrir une médaille dorée gravée à son nom.

Sue Mitchell souligne que ses autres chiens sont aussi des donneurs et elle encourage les propriétaires canins à entreprendre la même démarche si leurs compagnons répondent aux critères. « Il s’agit d’aider la société et d’autres chiens », conclut-elle.