Ce chien a une technique renversante pour quémander de la nourriture auprès de sa maîtresse (vidéo)

Teddy adopte une posture surprenante lorsqu’il s’aperçoit que ses humains mangent quelque chose et veut en obtenir une petite part. La technique de ce chien intrigue et amuse de nombreux internautes.

C’est bien connu, les chiens sont de gros gourmands et sont prêts à tout pour obtenir un petit supplément de nourriture, notamment lorsqu’ils voient leurs propriétaires manger quelque chose d’appétissant.

Entre faire les yeux doux, émettre des petits gémissements ou encore agiter la patte en l’air, les techniques auxquelles nos amis à fourrure ont recours pour tenter de nous convaincre de leur donner un peu de ce qui se trouve dans nos assiettes sont variées.

Celle de Teddy est tout à fait spéciale. Ce chien est l’une des 2 vedettes, avec son congénères répondant au nom de Lennie, du compte TikTok « @the_fishing_mutts ». On peut y découvrir de nombreuses vidéos montrant le duo canin partager la passion pour la pêche qui anime leur propriétaire Halie Endicott, scientifique spécialiste de l’environnement habitant Missoula dans l’Etat du Montana (Etats-Unis).

La publication la plus virale traite néanmoins de tout autre chose. Totalisant 3,1 millions de vues et relayée par Newsweek, elle dévoile la posture invraisemblable qu’affiche Teddy chaque fois qu’il quémande de la nourriture. Sa méthode hors normes consiste à s’asseoir et à pencher la tête complètement en arrière, tout en regardant fixement la personne qui est en possession de la friandise qu’il convoite.

Halie Endicott assure qu’elle ne lui a pas appris à le faire et qu’il a développé sa technique tout seul. « Avant, Teddy ne faisait pas ça très souvent, explique-t-elle à Newsweek. On le voyait le faire surtout par hasard ou par surprise ». Elle admet toutefois que dans la famille, on avait pris l’habitude de le récompenser avec un peu de nourriture quand il agissait de la sorte, ce qui n’a fait que l’inciter à continuer.

Leur dire non, c’est pour leur bien

Ce mouvement renversant est devenu sa signature, en quelque sorte. Le chien y a d’ailleurs recours chaque fois qu’il veut avoir l’attention de ses humains, pas seulement pour satisfaire sa gourmandise.

@the_fishing_mutts / TikTok

Rappelons, au passage, que ce que nous mangeons n’est pas forcément adapté aux besoins de nos chiens et que nous pouvons même leur faire du mal en accédant à leurs demandes. Le sel, le gras ou encore le sucre que contient notre alimentation leur sont néfastes. Même si résister à la tentation de leur faire plaisir est parfois difficile, il est important de rester ferme pour préserver leur santé et leur bien-être.