Ce chien a jeté son dévolu sur un doudou un peu étrange, dont il ne se sépare jamais

Jimmy est un chien épanoui. Il vit dans une maison remplie de jouets, et profite de la compagnie de Bear, un autre toutou, avec qui il peut s’amuser à n’importe quelle heure de la journée. Il aime aussi chasser les feuilles dans les parcs de sa ville, et sa maîtresse, Christine Winfree, prend toujours plaisir à l’y emmener.

Ce chien a tout pour être heureux, et pourtant, tous ces passe-temps ne sont pas ce qui lui procure le plus de joie. Ce que Jimmy aime par-dessus tout, c’est d’avoir un morceau de baguette dans la gueule. C’est simple : ce toutou ne s’en sépare absolument jamais !

Une passion peu commune

Tout a commencé lorsque Christine en a offert un petit morceau à ses chiens. Elle a cru que Jimmy allait manger le sien, mais il a décidé d’en faire tout autre chose : son meilleur ami ! « Jimmy a attendu que Bear ait le dos tourné pour lui voler son morceau. Il l’a amené aux 4 coins de la maison pour l’empêcher de le reprendre » confiait Christine à The Dodo.

« Il l’emmène partout avec lui, il dort avec dans son panier, et le met dehors. Il l’enterre dans le jardin pour le déterrer quelques jours plus tard. Le morceau de baguette est souvent rempli de terre, mais Jimmy n’en a que faire ! », a-t-elle ajouté.

Rapidement, Christine a dû récupérer le précieux sésame, abîmé par les dents et les pattes de Jimmy. « Au fur et à mesure que les jours passaient, je me demandais si je devais lui prendre ou non. C’était dégoûtant. Il a finalement cédé, en a mangé un petit morceau, mais a voulu garder l’autre bout pendant 3 jours ».

Christine Winfree

Malgré cette séparation tragique, l’amour de Jimmy pour les baguettes est resté intact. « Dès qu’il en voit une, il devient très excité » raconte Christine. Elles sont ce qu’il y a de plus précieux à ses yeux !

Sa maîtresse, elle, n’aurait pas pu rêver d’un chien plus drôle que son Jimmy. « Avec lui, c’est un spectacle de comédie tous les jours. Tout le monde a besoin d’un Jimmy pour égayer sa journée ! »