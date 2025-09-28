Ce chat veille sur la patte blessée de son frère canin comme un véritable ange gardien (vidéo)

Une interaction surprenante a eu lieu entre un chien blessé et un chat, et elle n’a pas tardé à émouvoir les internautes. La vidéo, publiée sur TikTok, montre à quel point les 2 animaux sont attachés l’un à l’autre.

Dax, un chien croisé, a pour meilleur ami un chat au pelage tigré et répondant au nom de Toulouse. Récemment, le canidé a eu la malchance de se blesser à la patte. La petite coupure dont il souffrait a nécessité la pose d’un bandage.

Après avoir été soigné, Dax s’est couché sur le lit pour se reposer. Le chat l’a rapidement rejoint, puis s’est comporté de manière extrêmement bienveillante à son égard.

Comme s’il sentait que son frère canin souffrait, il a reniflé rapidement sa patte, puis s’est mis à gratter la couverture tout autour d’elle, comme s’il cherchait à la recouvrir avec.

La propriétaire des 2 animaux y a vu une attitude protectrice de la part du matou. “Quand ton grand frère a une coupure à la patte et que tu la protèges à tout prix”, peut-on ainsi lire dans la vidéo montrant la scène, postée le 9 septembre 2025 sur TikTok et relayée par Newsweek. La voici :

“Je n'arrive pas à croire que j'ai filmé cette interaction, a ajouté leur maîtresse en légende. Dax a une coupure à la patte, alors Toulouse essayait de s'assurer qu'elle était bien protégée sous la couverture.”

Protection ou réaction à un stimuli ?

Ces images sont effectivement touchantes et viennent tordre le cou à cette idée reçue selon laquelle chiens et chats ne peuvent s’entendre.



Il convient tout de même d’analyser l’attitude de Toulouse d’un point de vue plus éthologique qu’émotionnel. Le comportement du chat peut s’expliquer par des instincts liés à la manipulation de son environnement plutôt qu’à une intention protectrice à proprement parler.

Nos amis félins ont tendance à gratter et à recouvrir les surfaces sur lesquelles ils évoluent, des gestes souvent associés à des routines de “nidification”, de recherche de sécurité ou à des réactions à des stimuli inhabituels. Ici, l’odeur du bandage et/ou de la blessure pourrait avoir déclenché ce comportement.