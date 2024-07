Ce bébé rencontre un chien pour la première fois et entre dans un fou rire contagieux (vidéo)

Kirsten et Elijah McKinney sont les heureux parents du petit Easton, âgé de 6 mois. Le bébé découvre la vie jour après jour et fait de nouvelles expériences au quotidien. La dernière en date est sa rencontre avec Sherman, un Teckel gardé temporairement par ses parents. Le garçon n’avait jamais vu de chien auparavant et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animal ne l’a pas laissé indifférent !

Avant de rencontrer Sherman, Easton a fait la connaissance du chat de ses parents et semblait apprécier la boule de poils : « Nous avons une chatte et il a récemment commencé à la reconnaître. Il sourit généralement et veut la caresser quand elle marche à proximité » déclarait Kristen à Newsweek.

@mckinneyadventures / TikTok

« Sa réaction face au chien était clairement d'un autre niveau »

Puisque Sherman était un quadrupède comme son chat, le couple a pensé qu’Easton agirait de la même façon en le voyant pour la première fois. Le jour J, le bébé était effectivement heureux, mais plus encore. Il s’est mis à éclater de rire face au toutou : « Il adore les chiens et il y a quelque chose chez eux qui le fait beaucoup rire » constatait Kristen.

Effectivement, Easton ne pouvait s’empêcher de rigoler et a rendu ce moment « magique ». Pour ne jamais l'oublier, ses parents ont filmé la scène et l’ont partagée sur leur compte TikTok. Le rire communicatif du petit n’a pas laissé les internautes indifférents, puisque la publication a déjà été visionnée plus de 25 millions de fois.

@mckinneyadventures This went on for 30 minutes straight. Favorite video in my camera roll right now ???? ? original sound - Kirsten and Elijah McKinney

« La thérapie parfaite »

Les utilisateurs de la plateforme ont été touchés par la réaction d’Easton : « L'amour et la joie spontanés m’ont émue » écrivait une personne, « Les enfants et les chiens ensemble, c'est la meilleure chose qui soit », commentait quelqu'un d'autre.

Kristen est heureuse que son fils ait pu diffuser du bonheur autour de lui grâce à sa spontanéité : « Il doit avoir un but très spécial pour laisser une si belle empreinte sur le monde à un si jeune âge. J'espère qu'il continuera à apporter de la joie à chaque personne qu'il rencontre, comme il le fait pour son père et moi chaque jour » partageait-elle.

A lire aussi : Une chienne errante échappe pendant des mois aux tentatives de sauvetage des habitants qui ne baissent pas les bras