Cavaillon : Après le vol de leur Chihuahua sur une aire de l'autoroute A7, les propriétaires lancent un appel sur les réseaux sociaux

Un chiot Chihuahua femelle a été volé dans le camping-car de ses propriétaires pendant leur sommeil, alors qu’ils se trouvaient sur l’aire d’autoroute Cavaillon-Plan d'Orgon. Le couple a lancé un appel à témoin et à l’aide sur les réseaux sociaux. Il est d’autant plus inquiet que la jeune chienne est malade et sous traitement.