Cani-gourmand : le spécialiste français de la friandise naturelle pour chien commence 2023 sur les chapeaux de roue

Cani-gourmand poursuit son évolution pour régaler nos amis à 4 pattes avec des friandises toujours plus savoureuses et saines. La start-up née en Dordogne propose également des articles ludiques et éducatifs de qualité élevée. Elle s’apprête d'ailleurs à recruter des ambassadeurs.

Faire plaisir aux petits et grands chiens en leur offrant des friandises de qualité, 100% naturelles, sans céréales, additifs ni conservateurs… C’est l’idée qui avait germé dans l’esprit d’Aurélie, passionnée d’éducation et de sports canins, et qui a débouché sur la création de Cani-gourmand.

Une véritable success-story qui avait commencé dans le studio de cette jeune Périgourdine, qui souhaitait alors proposer à sa chienne Enjie autre chose que les récompenses classiques présentes sur le marché. Elle recherchait une alternative plus saine et plus en adéquation avec les besoins naturels de l’animal.

S’appuyant sur les conseils avisés de son grand-père, ancien boucher-charcutier qui offrait ce qui se faisait de mieux à son Berger Allemand, elle s’était mise à confectionner elle-même les friandises d’Enjie à partir de produits frais et de qualité.

On était alors en 2018. Aujourd’hui, ce qui a débuté dans une kitchenette a laissé place à un local de 300 m2 et une équipe de passionnés mobilisée pour le bien-être des chiens. Cani-gourmand, c’est aujourd’hui une large variété de friandises concoctée pour ravir les papilles des canidés, mais aussi désormais un catalogue élargi d’accessoires et jeux astucieux, ludiques et pratiques.

Outre les « sabots qui se rongent plus longtemps » les « tripes qui se conservent mieux » et les « groins de cochon naturels qui ne s’effritent pas », Cani-gourmand met à la disposition des maîtres des jeux d’intelligence et de flair, des harnais multi-réglables ou encore des longes parfaitement étudiés et conçus. Des produits triés sur le volet et que Jenna, la 2e chienne d’Aurélie, se fait un plaisir de tester et d’approuver. Ils sont aussi validés par des éducateurs canins.

Premier magasin physique et recrutement d’ambassadeurs

Rappelons, par ailleurs, que Cani-gourmand a récemment inauguré sa boutique physique à Saint-Astier (24), là où tout avait commencé. Un espace de vente et de formation, pensé et aménagé autour d’un seul objectif : promouvoir les pratiques orientées vers le bien-être du chien.

Enfin, Cani-gourmand s’apprête à lancer, en février prochain, sa campagne de recrutement d’« ambassadeurs » de la marque pour aller encore plus loin dans sa belle évolution.

Les produits et les nouveautés sont à découvrir sur le site canigourmand.com.

mathily5 / Instagram - Cani-gourmand / Facebook