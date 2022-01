Bouleversée par le vol de sa chienne, elle ne pensait jamais la revoir 5 ans après

Faites pucer vos animaux de compagnie si vous ne l’avez pas encore fait. C’est le message qu’une propriétaire britannique adresse aux maîtres après le retour de sa chienne, volée près de 5 années plus tôt.

Depuis mars 2017 et la disparition de sa chienne Roxie, Shona Macleod a vécu bien des évènements, notamment la naissance de ses 2 enfants et l’adoption d’un autre chien. Elle ne s’attendait pas à ce que la femelle Bouledogue Français refasse surface après tant d’années.

Shona Macleod vit à Carlisle dans le comté de Cumbria, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Il y a près de 5 ans, elle perdait Roxie alors que celle-ci n’était encore qu’un chiot de 4 mois et demi. Elle avait été volée alors qu’elle se trouvait dans le jardin.

La mère de famille avait remué ciel et terre pour retrouver sa chienne. Elle l’avait cherchée partout, mais l’animal s’était totalement évaporé dans la nature. Shona Macleod essayait de garder espoir parce que Roxie était identifiée par puce électronique, mais plus le temps passait, plus elle se faisait à l’idée qu’elle ne la reverrait plus jamais.

« C’est comme si elle n’était jamais partie »

Jusqu’au début du mois de novembre 2021 et la visite inattendue d’un agent municipal à son domicile. Lorsque Shona Macleod lui a ouvert la porte, elle a vu le fonctionnaire tenir une chienne en laisse sans comprendre tout de suite qu’il s’agissait de la sienne.



Shona Macleod / Facebook

« J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j’ai réalisé que c’était Roxie. C’est comme si elle n’était jamais partie », confie-t-elle au Mirror. La femelle Bouledogue Français avait été repérée quelques jours plus tôt, le 30 octobre, alors qu’elle errait seule dans un parc de la ville. Les autorités avaient obtenu les coordonnées de sa maîtresse grâce à sa puce.

Roxie reprend peu à peu sa place chez elle et s’amuse avec son congénère de la même race appelé Bear. Ce dernier « est beaucoup plus gros, mais assez tête-en-l’air et il adore Roxie. Ils s’entendent très bien », raconte Shona Macleod.

A lire aussi : L'histoire bouleversante d'un chien aveugle battu par son ancien propriétaire, découvrant la plage pour la première fois



Shona Macleod / Facebook

Elle encourage, par ailleurs, les propriétaires à faire identifier leurs animaux de compagnie pour se laisser une chance de les retrouver en cas de fugue, de perte ou de vol.