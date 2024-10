Bloquée dans une crevasse pendant une semaine, une chienne retrouve la surface grâce à des volontaires dévoués

Rose, une chienne croisée Jack Russell Terrier, a retrouvé la surface et sa famille après être restée coincée au fond d’une cavité rocheuse pendant une semaine, rapportait la BBC le jeudi 3 octobre.

Sa mésaventure avait commencé le jeudi 26 septembre. L’animal était tombé dans l’étroite crevasse d’une falaise à Mixenden près d’Halifax, dans le Yorkshire de l’Ouest (Angleterre). Rose s’était ainsi retrouvée prise au piège à 8 mètres de profondeur.



Nicole Prince / Facebook

Sa propriétaire Nicole Prince, originaire de Leeds et mère de 2 garçons, avait lancé un appel à l’aide et contacté les pompiers locaux, ceux du West Yorkshire Fire and Rescue Service. Ces derniers sont arrivés sur les lieux, mais après avoir vainement tenté d’accéder à l’emplacement de la chienne, ils ont fini par baisser les bras car l’ouverture n’excédait pas les 30 centimètres à son endroit le plus large.

Plusieurs volontaires ont toutefois répondu à l’appel de Nicole Prince et ont remplacé sur le site. Ils sont arrivés avec des équipements lourds et ont commencé à percer la roche dans l’espoir d’élargir l’entrée de la crevasse.

Le mardi 1er octobre au soir, ils ont réussi à faire passer de l’eau et de la nourriture à travers la fissure rocheuse, ce qui a grandement aidé Rose de tenir le coup. Cela a également permis à sa famille de renouer avec l’espoir.

La délivrance pour Rose, sa famille et ses sauveurs

Les efforts se sont poursuivis inlassablement et les intervenants sentaient qu’ils étaient près du but. Finalement, la délivrance est arrivée le jeudi 3 octobre ; la chienne a enfin été extraite de la crevasse en toute sécurité.

On peut d’ailleurs voir le moment précis où elle a retrouvé l’air libre dans la vidéo ci-dessous, partagée sur Facebook :

Rose a été emmenée chez le vétérinaire dans la foulée pour un examen complet. Elle a ensuite pu rentrer à la maison pour se remettre de cette semaine épuisante et angoissante.

Nicole Prince a posté une photo particulièrement touchante, montrant la chienne endormie aux côtés de l’un de ses fils. La voici :