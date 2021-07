Bloqué pendant 7 ans dans un refuge, ce chien au passé difficile s'est battu contre ses problèmes comportementaux en espérant être, un jour, adopté !

Pendant 7 longues années, l’équipe d’un refuge de Liverpool a travaillé très dur pour aider un chien à surmonter ses problèmes de comportement et lui trouver une famille. Malgré la difficulté de la mission, les bénévoles et le canidé ont brillamment relevé le défi.

En refuge depuis 2014, un Bulldog Anglais appelé Winston vient finalement d’être adopté par l’une des personnes qui s’occupaient de lui durant toutes ces années, rapportait le Liverpool Echo ce mardi 6 juillet.

Le chien avait eu un passé difficile. Les problèmes avaient commencé avec l’entrée en prison de son ancien propriétaire. Winston vivait alors avec la compagne de son maître et il se montrait de plus en plus méfiant envers les personnes qu’il ne connaissait pas. Devenu hyper protecteur, il allait même jusqu’à faire preuve d’agressivité par moments.

Avec un tel profil, il semblait de plus en plus difficile pour ce chien d’être placé. Il risquait même d’être euthanasié. Une option inenvisageable pour l’association Freshfields Animal Rescue, qui l’a pris en charge dans son refuge.

Tous déterminés à aider Winston

Les bénévoles étaient conscients qu’ils étaient face à un énorme challenge. Il leur a fallu plusieurs semaines pour gagner la confiance de Winston, qui continuait d’adopter une attitude hostile à l’égard des étrangers.

Amy Hornsby, directrice adjointe des opérations au Freshfields Animal Rescue, s’est personnellement chargée d’accompagner le chien dans sa réhabilitation. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre comportementaliste, en essayant diverses méthodes et en impliquant différentes personnes (femmes, hommes, etc.), mais Winston ne pouvait tout simplement pas accepter quelqu'un de nouveau dans sa vie », raconte-t-elle.

Une très belle entente avec sa promeneuse, qui était « sa seule chance »

Les efforts se sont poursuivis malgré toutes les difficultés. Tout le monde au refuge se prenait d’affection pour le Bulldog Anglais et avait à cœur de l’aider à avoir droit à une seconde chance. C’est surtout avec Gill, sa promeneuse, qu’il devenait le plus proche. Cette dernière avait perdu son chien Hooch et se sentait désormais prête à en accueillir un autre. La dog-walker était la « seule chance [pour Winston] d’avoir une maison pour toujours », estime Amy Hornsby. Et il l’a saisie.

Le chien a séjourné chez elle à plusieurs reprises, histoire de voir s’il s’adaptait à son nouvel environnement. Winston y a effectivement trouvé ses marques et il semblait clair que l’endroit lui seyait à merveille. Gill a ainsi décidé de l’adopter, comme l’a annoncé Freshfields Animal Rescue sur sa page Facebook. Sa nouvelle vie a commencé, après 7 années passées au refuge.