Baptisée Marilyn Monroe, cette chienne amaigrie et sans poils prend un nouveau départ grâce à un bénévole au grand coeur

Arrivée au refuge thaïlandais Happy Doggo, il y a quelques jours, une chienne souffrant de malnutrition et sans poils a été prise en charge par Niall Harbison. Cet homme au grand cœur, sensible à la cause animale, a fondé cette association il y a près de 5 ans et n’a pas hésité une seule minute avant de venir en aide à cette chienne, qu’il a baptisée Marilyn Monroe. Grâce à lui, elle prend désormais un nouveau départ, loin de l’errance.

En Thaïlande, on déplore la présence de nombreux chiens errants. Pour leur venir en aide, Niall Harbison a fondé en 2021 l’association Happy Doggo, dont nous vous parlions déjà dans cet article ou encore celui-ci. Si son parcours est depuis jalonné de nombreux sauvetages de chiens qui lui prouvent chaque jour leur incroyable résilience, il ne cesse de se trouver face à la situation catastrophique de certains de ces chiens sans foyer. C’est le cas avec l’arrivée au sein du refuge d’une chienne âgée, fatiguée et « complètement brisée » il y a quelques jours.

Une vieille chienne dans un corps épuisé

« Il y a cinq jours, cette belle âme a franchi nos portes », indiquait la légende d’une vidéo diffusée le 11 juin sur le compte Instagram @wearehappydoggo de Happy Doggo. Sur les images, on voit la chienne en question s’approcher de Niall, chancelant sur ses pattes frêles. Son corps, presque entièrement dépourvu de poils, était très amaigri. « C’est une vieille chienne et son corps est complètement épuisé. Marilyn avait désespérément besoin d’un miracle » ajoutait encore Niall dans le texte accompagnant la publication.

La séquence, relayée par le média Parade Pets , raconte l’histoire de cette chienne et explique l’état dans lequel elle se trouvait à son arrivée au refuge. Grâce aux soins médicaux, à l’amour et au soutien des bénévoles ainsi que de ses nouveaux compagnons canins, la chienne reprend doucement du poil de la bête. « Notre équipe médicale s’est immédiatement mise au travail pour soigner sa peau douloureuse. Et nos chiens recueillis sont intervenus pour lui montrer le chemin, lui apprenant qu’elle pouvait se sentir en sécurité et que les humains pouvaient être gentils. »

Un nouveau nom pour une nouvelle vie

Pour symboliser son retour à la vie et la transformation physique qui commençait à opérer, Niall l’a baptisée Marilyn Monroe. Un surnom affectueux incarnant la beauté future de ce pauvre chien dont le parcours avait été si difficile. Pour elle qui avait souffert de malnutrition, de problèmes aux oreilles et aux yeux et avait visiblement subi un fort traumatisme, c’est le signe d'un nouveau départ.

« Bien qu’elle fût complètement brisée, ignorée et oubliée dans la rue, avec une peau en piteux état et des os douloureux, elle s’est dandinée vers moi pour me rencontrer et me dire bonjour. Alors qu’elle posait sa tête contre moi, j’ai senti qu’elle était une chienne complètement brisée qui implorait de l’aide, lassée d’être ignorée », précisait Niall, touché par la confiance accordée par la chienne.

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« Pendant que les vétérinaires la soignaient, je lui ai murmuré une promesse à l’oreille. Sa vie allait changer à partir d’aujourd’hui. Elle allait retrouver sa dignité. Je l’ai appelée Marilyn Monroe parce qu’elle redeviendrait bientôt une belle blonde. »

« Sa guérison commence ici »

Cette phrase conclut la vidéo avec émotion, tandis qu’à l’image on peut voir Marilyn se prélassant dans un hamac. Désormais, avec son joli bandana reflétant le fait qu’elle ne sera plus jamais seule à errer dans les rues, Marilyn arbore fièrement son nouveau prénom en attendant de dévoiler enfin son pelage blond.