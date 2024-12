Aux prises avec la dépression, elle envisage de commettre l'irréparable avant de rencontrer un chien de refuge qui lui sauve la vie

En adoptant un chien dans un refuge, Susan Graham a changé l’existence de l’animal, mais ce dernier lui a également sauvé la vie.

Cette habitante de San Diego, en Californie (Etats-Unis), s’est longtemps battue contre la dépression, l’addiction à l’alcool et la précarité. Si elle est sobre depuis 6 ans et a trouvé la force de remonter la pente alors qu’elle avait envisagé le pire, c’est grâce à son ami à 4 pattes. Le héros en question répond au nom de Baby Boy.



CBS 8

Susan Graham avait fait la connaissance de ce chien au refuge local, celui de la San Diego Humane Society. Elle était alors au creux de la vague et sur le point de prendre une terrible décision. « J'ai rencontré Baby Boy le jour où j'ai voulu en finir », raconte-t-elle, en effet, à CBS 8.

Avec son adorable compagnon à fourrure à ses côtés, elle a peu à peu remonté la pente et oublié les idées noires qui la rongeaient depuis des années. « Il est mon sauveur. Il m'a sauvée du suicide », assure Susan Graham.



CBS 8

La présence de Baby Boy l’a totalement transformée. Le chien l’a encouragée à sortir de son isolement, à tirer un trait sur la solitude et la tristesse. Elle a renoué avec la joie de vivre qu’elle avait perdue.

Son chien et son sourire ne la quittent plus

« Maintenant, je ne me sens plus seule. Partout où je vais, les gens ils me voient et disent : regardez ce sourire », se réjouit-elle.

A lire aussi : Un couple sauve un chien de refuge sur la liste d'euthanasie et lui offre la meilleure des vies (vidéo)



CBS 8

Cette connexion extrêmement forte qui lie Susan Graham à Baby Boy, l’équipe de la San Diego Humane Society l’a vue dès le départ. « C'est tellement drôle parce que bien souvent, ce sont les gens qui viennent et disent qu'ils ne veulent pas de chien, ou n'en ont pas besoin, qui ont le lien le plus fort avec leur chien », explique un porte-parole de l’association californienne de protection animale.

Pour Susan Graham, il y a incontestablement un avant et un après Baby Boy. Ce chien lui a redonné goût à la vie.