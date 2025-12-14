Automobilistes et policiers joignent leurs efforts pour sauver un chien courant à contre-sens dans un tunnel (vidéo)

Pris au piège de sa propre escapade, dans un environnement aussi bruyant que dangereux, un chien livré à lui-même a mobilisé l’attention et la solidarité de nombreux automobilistes, ainsi que des forces de l’ordre. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, l’animal a pu être extirpé d’une situation critique, offrant une scène aussi stressante que profondément touchante. Alors que les autorités cherchent encore à identifier sa famille, son histoire suscite déjà un vif élan d’empathie.

Un chien s’étant retrouvé en grand danger en errant sur une voie souterraine fréquentée a pu être sauvé in extremis grâce aux efforts conjoints de policiers et d’automobilistes, rapportait Good News Network .

Les faits se sont déroulés début novembre 2025 à Boston, dans l’Etat du Massachusetts (Etats-Unis). Ce jour-là, un chien avait été vu par des témoins alors qu’il courait seul sous le tunnel Ted Williams. En plus de s’aventurer sur les voies de circulation, il le faisait à contre-sens.



WBUR / YouTube

Le quadrupède au pelage blanc marqué de noir apparaissait sur les images de vidéosurveillance du tunnel. Il avançait à proximité de la glissière de sécurité, tandis que les voitures ralentissaient tout autour pour éviter de le percuter. Le fait qu’il n’ait été renversé par aucun de ces véhicules relevait quasiment du miracle.

Un bon samaritain a fini par prévenir la police de Boston, ainsi que le Massachusetts Department of Transportation (MassDOT), l’agence publique en charge de la gestion et de l’entretien des systèmes de transport dans cet Etat du nord-est des Etats-Unis.

Une précieuse vie sauvée par un élan de solidarité

Très vite, un véhicule de police est arrivé sur les lieux et s’est arrêté devant le chien. Des automobilistes en ont fait de même. Un bus scolaire est également visible dans la vidéo postée sur YouTube et montrant le sauvetage.

A lire aussi : Un chaton sauvé d'une vie d'errance et de solitude crée une routine touchante avec son nouveau meilleur ami canin (vidéo)

C’est ce qui a permis à l’un des policiers de mettre la main sur le fugitif à fourrure et de le placer en sécurité à bord de son véhicule.

Les autorités ont lancé un appel à témoins dans l’espoir de retrouver ses éventuels maîtres. Le cas échéant, le canidé sera proposé à l’adoption.