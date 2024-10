Au travail, une femme reçoit un appel intrigant l'informant que son chien se trouve sur le toit de la maison

Tandis qu’il était seul à la maison, un chien téméraire a souhaité profiter d’une petite escapade et s’est enfui par la fenêtre d’une chambre. Il s’est alors retrouvé sur le toit, suscitant l’inquiétude d’un passant. Sa propriétaire, qui était au travail à ce moment, a été contactée.

Rocky a joué les aventuriers tandis qu’il se trouvait seul dans sa maison de Rever, au Massachusetts (États-Unis). Il est parvenu à grimper sur le toit de son bâtiment et s’est improvisé équilibriste, sous le regard médusé des témoins. Par chance, un bienfaiteur s’est inquiété pour lui et a contacté les secours.

Yuliana, la propriétaire du quadrupède, est partie travailler en laissant une fenêtre entrouverte dans la chambre, rapportait NBC Boston. Cette ouverture n’est pas passée inaperçue devant Rocky, qui a d’abord sorti son museau pour voir ce qu’il en était dehors, avant de sortir complètement.

Un voisin alerté

Rocky s’est dangereusement retrouvé sur le toit du deuxième étage, ce qui ne semblait pas l’inquiéter plus que cela. Au contraire, le canidé est parti à l’aventure, marchant innocemment sur la toiture. Mais en contrebas, un passant l’a remarqué et a décidé de contacter de l’aide pour faire descendre le chien. Lequel aurait pu chuter à tout moment et se blesser gravement.

Anthony Masiello, un agent du contrôle animalier local, s’est précipité sur les lieux et le sauvetage de Rocky a commencé : « Nous avons réussi à faire passer le chien par la fenêtre jusqu'à un endroit sûr, et tout s’est bien passé », témoignait l’homme. La propriétaire de Rocky a été contactée et informée de l’incident.

NBC Boston

« Nous avons de très bonnes personnes ici à Revere »

C’est sa mère qui l’a appelée, car le personnel d’une école avait déjà signalé la présence du chien sur le toit. En somme, Rocky a inquiété de nombreuses personnes ce jour-là à cause de son imprudence, mais par chance, le récit s’est bien terminé : « Je suis content que nous ayons pu le récupérer et qu'il n'ait pas sauté. C'est incroyable, mais cela arrive » ajoutait Anthony.