Au contact de son petit frère humain, un Vizsla énergique se métamorphose en une douce boule d’amour (vidéo)

En présentant son nouveau-né à Lulu, un couple ne s’attendait pas à ce que cette chienne Vizla pleine d’énergie ait cette réaction. Immédiatement subjuguée par son petit frère, la boule de poils s’est en effet approchée avec grande douceur pour faire sa connaissance. Depuis, Lulu sait parfaitement dominer son tempérament fougueux lorsqu’elle est en présence du bébé et elle entretient avec lui la plus tendre des relations.

Les Vizlas sont connus pour leur énergie débordante et Lulu ne fait pas exception à la règle. Comme ses congénères, cette boule d’énergie pure a besoin de beaucoup d’activité et elle s’en donne à cœur joie dès qu’elle le peut. Sur la chaîne TikTok de ses maîtres, on la voit ainsi très souvent courir, grimper, nager, en bref, se dépenser sans compter ! Pourtant, très récemment, ce ne sont pas ses aptitudes physiques qui ont retenu l’attention des internautes, mais plutôt son adorable rencontre avec un petit humain qui a eu un impact immédiat sur son comportement.

Un véritable coup de foudre

Dans une vidéo partagée sur TikTok, puis relayée par PetHelpful, les spectateurs ont été stupéfaits par le changement d’attitude de la chienne après sa présentation au nouveau-né de ses maîtres.

© @theoreka / TikTok

Alors que ceux-ci venaient de rentrer à la maison avec un nouveau membre de la famille aussi étrange que minuscule, Lulu avait davantage la tête à jouer. Elle s’était en effet précipitée vers son maître avec une balle dans la bouche, espérant qu’il la lui lance.

En voyant le petit être dans son siège auto, la chienne s’est soudainement figée en laissant tomber sa balle. Elle venait d’avoir un coup de foudre ! Lulu s’est ensuite approchée doucement pour renifler le bébé et ce fût le début de la plus tendre des amitiés.

© @theoreka / TikTok

Un lien déjà indéfectible

Dans la suite de la vidéo, la chienne d’habitude si remuante est méconnaissable. D’une douceur extrême, elle semble comprendre instinctivement que son nouveau petit frère est délicat et fragile.

On la voit ainsi allongée patiemment aux côtés du bébé pendant que celui-ci caresse son oreille. Dans une autre scène, elle somnole juste à côté de lui, renifle doucement ses jouets ou lui fait de tendres bisous.

© @theoreka / TikTok

Au contact du petit garçon, la chienne est parfaitement calme, douce et patiente. Cette attitude a fait littéralement fondre le cœur des internautes qui ne doutent pas que ces 2 amis ne feront que se rapprocher et s'aimer davantage au fil des années. Au vu de leur lien déjà indéfectible, nous n’en doutons pas non plus !