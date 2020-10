Attachée à un grillage, une chienne abandonnée et affamée découvre le bonheur grâce aux membres d'une association

Personne ne sait depuis combien de temps cette chienne errait dehors et traînait sa lourde chaîne. Heureusement, son calvaire a pris fin grâce aux membres d’une association locale. Ils l’ont libérée, soignée, puis lui ont trouvé une famille aimante.

A Saint Louis dans l’Etat du Missouri (Midwest des Etats-Unis), l’équipe d’une association de protection animale avait été alertée à propos d’une chienne errante qui avait encore sa chaîne autour du cou. En arrivant sur les lieux, les gens de Stray Rescue of St. Louis l’ont trouvée cachée derrière une voiture.

La chienne traînait effectivement une lourde chaîne, à cause de laquelle sa tête était baissée en permanence, rapporte Animal Channel. Par ailleurs, elle était très maigre. Ils ont essayé de l’attirer avec de la nourriture, mais, même si elle était affamée, la chienne avait trop peur de s’approcher d’eux. Leur patience a toutefois fini par payer et ils ont réussi à la faire monter à bord de leur véhicule pour l’emmener au refuge.

Dès leur arrivée dans leurs locaux, les bénévoles lui ont retiré la chaîne. Cette dernière pesait plus de 4 kg, soit près du tiers du poids de l’animal. Libérée de son fardeau, la chienne a clairement exprimé son soulagement et s’est tout de suite mise à témoigner sa gratitude et son affection envers ceux qui l’entouraient. Elle a compris que son calvaire touchait à sa fin et qu’elle était désormais entre de bonnes mains.

L’équipe de Stray Rescue of St. Louis lui a donné le nom de Fallon Marie. Elle l’a réconfortée, nourrie et soignée. Ce qui lui a permis de recouvrer la santé et retrouver toute sa joie de vivre.

Le sauvetage avait eu lieu au printemps 2018. Un an plus tard, l’association a donné de ses nouvelles via sa page Facebook. Elle a, en effet, annoncé que Fallon Marie venait d’être adoptée. Elle a pu rejoindre sa nouvelle famille, comprenant 2 autres chiens.

A lire aussi : Nouvel arrivant de la famille, ce chaton tente par tous les moyens de se faire accepter par un Rottweiler