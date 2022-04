Attaché toute sa vie par une courte chaîne, ce chien de chasse sauvé en Corée se voit offrir un nouveau départ aux USA

C’est la fin du calvaire pour Kola, un chien négligé par son ancien propriétaire en Corée du Sud. 2 associations de protection animale ont travaillé main dans la main pour le sauver, puis lui faire traverser le Pacifique pour rencontrer sa nouvelle famille new-yorkaise.

Les images montrant un chien attaché par une courte laisse et à la merci des éléments avaient ému bien des internautes, tant en Corée du Sud où il vivait qu’ailleurs dans le monde, notamment aux Etats-Unis. C’est désormais là qu’il se trouve et mène une nouvelle existence, beaucoup plus heureuse, comme le rapportait ABC7 New York le lundi 18 avril.

Kola passait le plus clair de ses journées et ses nuits à l’extérieur, sans abri et attaché par une chaîne si courte qu’il pouvait à peine s’asseoir. Il ne recevait même pas de nourriture décente et n’avait pas d’eau à sa disposition. La vidéo relatant ses conditions de vie faisait très mal au cœur.



ABC7 New York

Son propriétaire ne le gardait que pour la chasse. Il ne semblait pas se préoccuper de son bien-être. Dès qu’elles ont pris connaissance de la situation, 2 associations ont joint leurs efforts pour secourir le canidé. Il s’agit d’In Defense of Animals et Jindo Love Rescue.

« Je pouvais voir dans ses yeux qu’il voulait une famille »

Il fallait à tout prix sauver Kola et l’emmener hors de Corée. Pour cela, on devait d’abord convaincre son maître de le laisser partir. L’équipe de Jindo Love Rescue a longuement discuté avec lui et a finalement réussi à l’en persuader. Le chien était désormais entre de bonnes mains, nourri, soigné et choyé au refuge.



ABC7 New York

Comme bon nombre de personnes, Azadeh Rahmani a été touché par l’histoire du quadrupède, qu’il a découverte sur le site de l’association. « En regardant les photos, j’ai ressenti une connexion avec Kola, raconte cet habitant de New York. Je pouvais voir dans ses yeux qu’il voulait désespérément faire partie d’une famille. »

Il a aussitôt contacté le refuge en vue de l’adopter. Jindo Love Rescue et In Defense of Animals ont organisé le voyage de Kola en avion vers les Etats-Unis.

« J'espère que son histoire pourra inspirer les gens à envisager l’adoption »

Lundi matin, l’animal est arrivé à l’aéroport John F. Kennedy de New York, où sa nouvelle famille l’attendait ; Azadeh Rahmani, sa femme et leur chien. Une rencontre joyeuse et pleine d’émotion.



ABC7 New York

« J'espère que son histoire pourra inspirer les gens à envisager l’adoption d’un chien et de lui donner une chance d'être aimé et soigné, car je vous promets qu'ils vous rendront la pareille », dit celui qui a ouvert les portes de son foyer à Kola.

ABC7 New York

Une mission réussie de plus pour Jindo Love Rescue et In Defense of Animals, qui luttent contre le commerce de la viande de chien en Corée du Sud depuis 5 ans.