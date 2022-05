Après une promenade, son chien adopte un comportement inhabituel et ses pupilles sont dilatées. La drogue pointée du doigt

Une vétérinaire britannique a constaté des symptômes inquiétants chez son Border Terrier après une balade. Après l’avoir soigné, elle est retournée sur les lieux de la promenade et a découvert ce qui avait mis l’animal dans cet état : du cannabis. Un autre chien ayant eu la même mésaventure a dû être opéré.

Pringle, jeune Border Terrier de 6 mois, a été intoxiqué au cannabis après une promenade, mais il devrait s’en remettre. Sa propriétaire, vétérinaire de son état, a réagi rapidement et souhaite sensibiliser les autres maîtres à ce danger. Un récit rapportée par Le Progrès.

Début mars, Janice Dixon promenait son chien aux abords d’un sentier équestre, entre Kirton et Tuxford dans le Nottinghamshire. A leur retour à la maison, le quadrupède n’était plus dans son état normal. Il se déplaçait avec peine, semblait abattu et avait les pupilles dilatées. Sa maîtresse ne comprenait pas ce qui lui arrivait et était très inquiète.

Elle l’a aussitôt emmené à son cabinet vétérinaire pour l’examiner. Après l’avoir stabilisé, elle est retournée à l’endroit où ils s’étaient promenés. C’est là qu’elle a trouvé un sac contenant du cannabis jeté par terre.



Le lendemain matin, Pringle se portait mieux. Il avait retrouvé son entrain et son appétit après les soins et une bonne nuit de sommeil.

Un autre chien empoisonné au cannabis

Janice Dixon explique que la veille, un autre chien avait été admis dans son cabinet pour des symptômes similaires et qu’il avait dû être opéré. Appelé Scruffy, il est désormais hors de danger, tout comme Pringle.

La vétérinaire incite les propriétaires à la prudence lors des sorties de leurs chiens, afin de prévenir les incidents de ce genre. Par ailleurs, la police locale en a été notifiée.