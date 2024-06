Après trois jours d'efforts, un chien piégé dans un canal est enfin sauvé par les habitants

Campton Creek est un canal qui traverse la ville de Campton en Californie. A cette époque de l’année, le niveau d’eau y est très bas, mais se retrouver pris au piège à cet endroit reste dangereux, surtout pour un animal.

C’est précisément la situation que vivait un chien de petite taille. De nombreux riverains s’en sont aperçus et ont essayé vainement de lui venir en aide. Personne ne savait comment il s’était retrouvé dans cette posture, mais tout le monde était d’accord pour dire qu’il y avait urgence.



Le canidé prenait la fuite chaque fois que quelqu’un s’approchait de lui. Kristina Ross figurait parmi ces bons samaritains et elle a maintes fois réitéré l’appel au secours au sujet de l’animal sur les réseaux sociaux.

Au bout de 3 jours, on a contacté Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy 29. Une dame que l’on ne présente plus, tant ses sauvetages sont nombreux. Citons les exemples de cette chienne loyale ayant attendu devant l’hôpital le retour de son maître malade pendant 10 jours et de sa congénère Sage, qui était en détresse sur un chantier.

La bénévole est arrivée sur les lieux avec une cage-piège. Alors qu’elle réfléchissait au moyen le plus sûr de descendre dans le cours d’eau, 2 hommes, dont un réparateur de smartphones prénommé Nelson, l’ont devancée.

Après maintes tentatives infructueuses, ce dernier a réussi à acculer le chien contre la paroi du canal et à l’immobiliser à l’aide d’un filet. Un moment filmé et partagé sur Instagram :

Le toutou a ensuite été remonté et confié à Suzette Hall, qui l’a tendrement étreint pour le réconforter. « Il a littéralement fondu dans mes bras. Il savait qu’il était enfin en sécurité », raconte-t-elle à The Dodo.



Une maison pour la nuit, puis un foyer pour la vie

Kristina Ross a proposé d’héberger l’adorable chien aux allures de fennec, qui a été appelé Sammy, cette nuit-là. Le rescapé était tout heureux de pouvoir se reposer dans un véritable couchage et avec un toit au-dessus de la tête après sa mésaventure.

Le lendemain matin, il a été vu par un vétérinaire. Hormis une dent en mauvais état et une blessure à la patte, il était en bonne santé.

Pendant son séjour à la clinique, une auxiliaire vétérinaire est tombée sous son charme. Si bien qu’elle a demandé si elle pouvait l’adopter. On lui a évidemment répondu par la positive, et Sammy a ainsi pu rejoindre sa nouvelle famille qui compte un autre chien, un Chihuahua en l’occurrence.