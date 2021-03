Après sa fugue en plein blizzard, les maîtres d’une chienne au passé douloureux ne s’attendaient pas à un tel spectacle dans leur jardin

Les propriétaires de Daisy ne savaient pas si cette chienne d’un an et demi allait revenir à la maison après sa fugue. Une tempête de neige s’abattait sur la région et l’animal souffrait encore de ses traumatismes passés. Elle a pourtant su les surprendre.

Daisy, une femelle croisée Berger Hollandais, avait eu un passé difficile. On l’avait découverte attachée à l’extérieur d’un mobile-home en Caroline du Sud. Elle était si maigre et déshydratée qu’elle n’était plus capable de se tenir sur ses pattes. Prise en charge par l’association Pet Haven, dans l’Etat du Minnesota, elle avait ensuite été confiée à une famille d’accueil.

Jill et Wayne Steele ont pris soin de la chienne et lui ont appris à faire confiance aux humains. Les premiers jours, elle était si terrifiée qu’elle restait en permanence dans son coin. 3 semaines plus tard, elle avait retrouvé sa joie de vivre, même si elle gardait encore quelques séquelles de son calvaire en Caroline du Sud.

Elle était prête à être adoptée. Barbara et John Andrews, qui vivent à Apple Valley, toujours dans le Minnesota, l’avaient tout de suite adorée. Ils sont devenus sa nouvelle famille. Daisy est aussi devenue la meilleure amie de leur autre chienne Lacey. Âgée de 15 ans, celle-ci se sentait seule depuis le décès du second chien du couple.

Tout allait pour le mieux jusqu’au lundi 15 mars dernier. Ce jour-là, Daisy s’est échappée du jardin de la maison, pourtant clôturé. Ses propriétaires étaient extrêmement inquiets pour la chienne, non seulement parce qu’elle ne s’était pas encore débarrassée de ses vieilles peurs, mais aussi car une violente tempête de neige s’annonçait.

« J'espère qu'elle sait à quel point elle est aimée »

Les Andrews et les Steele se sont mis à la chercher. Des témoignages ont commencé à leur parvenir, dont celui d’une personne ayant vu Daisy tomber dans un lac gelé, avant de réussir à s’en extirper.

Le chienne de 18 mois restait cependant introuvable, jusqu’au lendemain matin. John est venu réveiller Barbara en lui disant qu’elle devait sortir voir ce qui se passait dans le jardin. Elle n’en croyait pas ses yeux ; Daisy était en train d’y jouer avec Lacey, comme si de rien n’était.

La chienne a réussi à revenir chez elle sans l’aide de personne, malgré tout ce qu’elle venait de traverser. Les Steele sont arrivés peu après, découvrant l’agréable surprise.

« Elle est en sécurité, elle est de retour. Maintenant, j'espère qu'elle sait à quel point elle est aimée », a confié Jill, son ancienne maman d’accueil, à KSTP / ABC 5.

