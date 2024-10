Après le décès de son propriétaire, ce chien a attendu sa seconde chance au refuge pendant un an

L’année dernière, Frankie a franchi les portes du refuge de la James River Humane Society, aux États-Unis, après le décès de son propriétaire. Dimanche 13 octobre, soit un an plus tard, le chien a commencé un nouveau chapitre de sa vie, placé sous le signe de l’amour…

En novembre 2023, Frankie a été retrouvé dans une maison avec un autre chien et 6 chats, après le décès de son propriétaire. Depuis, Frankie a séjourné à la James River Humane Society, basée dans le Dakota du Nord, rapportent nos confrères de Newsweek. Son congénère, Doc, a été adopté par sa famille d'accueil, qui ne voyait plus sa vie sans lui. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si les 6 félins ont aussi été adoptés.

Quoi qu’il en soit, Frankie a conquis le cœur des bénévoles du refuge, qui le trouvaient doux et affectueux. Pendant près d’un an, l’adorable toutou a espéré retrouver chaussure à sa patte. Mais aucun adoptant potentiel ne s’est intéressé à lui, malgré ses qualités.

« Frankie a choisi sa nouvelle famille »

C’est seulement le 13 octobre 2024, que Frankie a reçu son billet pour une nouvelle vie. En le rencontrant pour la première fois au refuge, un couple a tout de suite su qu’il serait le nouveau membre du foyer et l’a adopté le jour même !

« Cet après-midi, Frankie a choisi sa nouvelle famille et a insisté pour qu'ils le ramènent chez lui à ce moment précis – il en avait assez d'être au refuge ! », écrit l'équipe de la James River Humane Society sur les réseaux sociaux.

Une fois dans sa nouvelle maison, Frankie s’est immédiatement senti chez lui et s’est rapidement adapté. Ses adoptants ont déclaré qu’il adorait courir dans le jardin, et qu’il avait un comportement exemplaire.

« J'ai parlé récemment avec les adoptants de Frankie et ils m'ont dit qu'il se porte à merveille, confie un porte-parole de l’organisation, ils sont très heureux avec lui. » La gentille boule de poils a également rencontré les proches de ses adoptants, et a reçu « des tonnes de câlins et de caresses de la part de leurs petits-enfants ».

Après avoir perdu son premier propriétaire et attendu pendant près d’un an sa seconde chance, Frankie savoure pleinement son bonheur !