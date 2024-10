Âgé et négligé par ses maîtres, un Pitbull décide de choisir une nouvelle maison et d'emménager avec 5 jeunes femmes à ses petits soins (vidéo)

En trouvant un Pitbull inconnu au milieu de son salon, Kayla Sargeant a été sous le choc. Elle ne se doutait pas encore qu’elle et ses 4 colocataires étaient sur le point d’accueillir un nouvel habitant dans la maison. Le toutou âgé était en effet négligé par ses maîtres qui n’avaient plus les moyens de s’occuper de lui. Il cherchait juste un peu d’amour et son instinct l’avait visiblement mené jusqu’aux bonnes personnes…

Ne dit-on pas que le système de distribution des animaux frappe au moment où on s’y attend le moins ? C’est en tout cas ce qu’ont vécu Kayla Sargeant et ses 4 colocataires. La jeune femme venait d’ouvrir la porte de la maison pour aérer lorsqu’elle a réalisé que, le temps qu’elle tourne le dos pour vaquer à ses occupations, un chien s’était faufilé à l’intérieur.

Un adorable visiteur

Kayla était bien sûr surprise par cette apparition inattendue. « C’était un véritable choc », a-t-elle déclaré à The Dodo. « Il n’avait aucune pièce d’identité ni rien et il était super sale. » Comme le Pitbull âgé était très amical, les 5 jeunes femmes l’ont laissé entrer dans leur jardin pendant qu'elles réfléchissaient à ce qu'elles devaient faire.

@kaylamaysargeant / TikTok

« En quelques minutes, il a disparu », se souvient Kayla. « Nous n’avions aucune idée de l’endroit où il était allé. Nous avons supposé qu’il devait s’agir du chien d’un voisin, mais avant même de nous en rendre compte, il est revenu. C’est devenu un phénomène régulier : il se présentait, nous lui donnions de l’eau et de la nourriture, nous le caressions, et finalement, lorsqu’il s’est senti suffisamment à l’aise avec nous, nous lui avons mis une laisse et l’avons emmené chez notre vétérinaire local pour vérifier s’il avait une puce électronique. »

@kaylamaysargeant / TikTok

Les jeunes femmes ont ainsi découvert que le toutou était bien pucé, mais que ses maîtres n’étaient malheureusement plus en mesure de s’occuper de lui. C’était exactement ce que les filles avaient besoin de savoir…

Un nouveau colocataire

Kayla et ses colocataires ont alors pris la décision de garder avec elles leur invité et de prendre soin de lui ensemble. Parmi ses nouvelles maîtresses, 2 travaillent en médecine vétérinaire et ont donc l’équipement nécessaire pour bien s’occuper du toutou âgé.

@kaylamaysargeant / TikTok

« Il va très bien maintenant. Il est propre, aimé, heureux et bien nourri ! Nous prendrons soin de lui aussi longtemps que nécessaire. », a déclaré Kayla.

Dans son ancienne famille (avec qui les filles sont toujours en contact), le chien répondait au nom de Fatty. Aujourd’hui, on l'appelle affectueusement House Hippo, Old Man ou Stinky Boy. En entrant dans cette maison, le Pitbull âgé cherchait un peu d’attention. Il y a trouvé plus d’amour qu’il n’aurait pu en rêver.