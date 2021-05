Après des mois d'attente, les 27 chiens sauvés d'un camion de viande rencontrent enfin leur famille

27 autres chiens sont arrivés cette semaine aux Etats-Unis après avoir été sauvés du marché de viande canine en Chine. Une opération organisée par No Dogs Left Behind et qui intervient après celle effectuée il y a 3 mois, grâce à laquelle autant de canidés avaient été acheminés en Californie.

En 2016, Jeff Beri avait décidé de changer totalement de vie. Il avait quitté son pays, les Etats-Unis, pour s’installer en Chine et y mener une lutte acharnée contre le commerce de la viande canine. Il avait ainsi créé l’association No Dogs Left Behind, qui sauve des centaines de chiens chaque année.

On se souvient que, en décembre dernier, 27 chiens, dont 18 Beagles, avaient été transportés par avion de Pékin jusqu’à Los Angeles, où une nouvelle vie les attendait. Des animaux qui, pour la plupart, se trouvaient dans des camions les conduisant vers des abattoirs ou des restaurants.

Ce lundi 8 mars, ce sont autant d’autres chiens qui ont foulé le sol américain en provenance de Chine, comme le rapporte People.

Leur avion a atterri à l’aéroport international de New York - John-F.-Kennedy, où leurs nouvelles familles les attendaient.

Ces dernières avaient effectué les démarches pour les adopter depuis des mois, mais le voyage a été reporté en raison des contraintes liées à la crise sanitaire.

Plus de 250 chiens sauvés cette année

Cette année au total, l’équipe de No Dogs Left Behind a ainsi arraché 256 chiens du marché de la viande en Chine et leur a trouvé des adoptants, en comptant ceux qui viennent d’être secourus.

L’organisation continue de s’opposer à cette pratique et aux évènements qui y sont associés, comme le tristement célèbre festival de Yulin. Pour poursuivre son action, elle a besoin de financements importants, et elle invite donc le public à lui adresser des dons.