Après des années de service auprès d'une ambassade, un chien de détection découvre l'amertume de la négligence avant de trouver un nouvel espoir de retraite paisible

Pendant plus de la moitié de sa vie, Csonti a servi son pays à l’étranger. Au moment de prendre sa retraite, ce croisé Berger Malinois aurait dû recevoir tous les honneurs et être traité comme un héros. Au lieu de cela, l’association qui était chargée de le reloger lui a fait subir de tristes abus. Aujourd’hui en sécurité, le toutou est toujours à la recherche de la famille aimante qu’il mérite.

Qu’ils soient en première ligne dans des pays en guerre, qu’ils flairent les principaux centres de transport ou qu’ils assistent au quotidien les forces de l’ordre, les chiens de travail méritent tout le respect des humains ainsi qu’une retraite dorée quand le moment arrive. C’est sans doute ce qu’espérait Csonti, un croisé Malinois de 8 ans formé à la détection d'explosifs qui a passé la majeure partie de sa vie à protéger une ambassade américaine à l'étranger. Hélas, comme le rapporte The Paradise, au moment de sa retraite le toutou a subi des abus de la part de ceux qui étaient censés le protéger.

De cruelles négligences

En Pennsylvanie (États-Unis), lorsque les chiens au service de l’armée ou du gouvernement prenaient leur retraite, ils étaient recueillis par l’organisation K-9 Hero Haven qui s’engageait à leur trouver un foyer permanent. Une inspection de routine du Bureau de la législation canine a toutefois révélé de graves négligences dans cette organisation qui était censée prendre soin des animaux.

« Les chenils des chiens étaient couverts d'excréments et de sang et leurs bols d'eau étaient verts en raison du manque de nettoyage. Les corps qui étaient autrefois minces et respiraient la force étaient maintenant dépéris en raison de problèmes médicaux non traités. », a ainsi tristement expliqué la SPCA de Pennsylvanie qui a pris en charge les vétérans canins maltraités. « Ce qui était censé être un refuge pour ces héros s’est avéré être tout le contraire. », a-t-elle ajouté.

Enfin une lueur d’espoir

Ce sont près de 30 chiens que la SPCA de Philadelphie a ainsi recueillis. Parmi eux, se trouvait le courageux Csonti.

SPCA de Pennsylvanie

Aujourd’hui en pleine forme et en parfaite sécurité, le toutou et ses congénères ont enfin reçu l'amour et l'affection qu'ils méritaient à la SPCA. Les bénévoles ont également juré de faire ce que K-9 Hero Haven n'a pas fait : leur trouver une famille pour la vie.

« Depuis son arrivée à la SPCA, (Csonti) est redevenu le chien incroyable qu'il a toujours été. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est d'un foyer pour toujours. Csonti a été notre héros pendant si longtemps, qui sera le sien ? », ont-ils ainsi écrit dans une publication Facebook.

On ne peut que souhaiter que cette personne idéale se manifeste rapidement et offre enfin à Csonti la retraite paisible qu’il mérite.