Après dénonciation, la police intervient dans un studio de 20 m2 et découvre 13 chiens affamés

Une dizaine de chiens, dont une majorité de chiots, ont été secourus par la police municipale de Cognac dans un studio de la commune charentaise cette semaine. Les canidés vivaient dans des conditions totalement inadaptées, entre malnutrition, manque d’hygiène et exiguïté des lieux.

Ils n’auront plus faim et n’auront plus à connaître la vie à plusieurs dans quelques mètres carrés insalubres. C’est, en effet, ce que subissaient au quotidien les 5 chiens adultes et 8 chiots évacués par la police municipale d’un petit logement en Charente, comme le rapportait Sud Ouest ce mercredi 10 mars.

L’intervention des fonctionnaires avait eu la veille, dans un studio d’une quinzaine m2 au rez-de-chaussée d’un immeuble, situé avenue Victor Hugo dans le centre-ville de Cognac. Les autorités agissaient suite à un signalement pour mauvais traitements, toujours d’après le média régional.

Les chiens n’ont plus que la peau sur les os, leur propriétaire ne pouvant plus les nourrir

Les canidés étaient tous extrêmement maigres. Ils devaient cohabiter à 13 dans très peu d’espace, de surcroît dans un état de délabrement indicible et où régnait une odeur pestilentielle.

Une vidéo publiée par l’antenne locale de Sud Ouest sur la plateforme YouTube montre les agents de la police municipale cognaçaise nourrir une chienne squelettique. L’animal était clairement affamé et s’empressait d’engloutir les croquettes qu’on lui versait dans sa gamelle.

En présence d’un officier de police judiciaire, les policiers municipaux ont emmené les 13 chiens dans des chenils. Mercredi, les quadrupèdes ont été transférés à la SPA pour poursuivre leurs soins et leur rétablissement dans des refuges. Ils pourront probablement être proposés à l’adoption lorsque leur état de santé le permettra.

Leur ancienne maîtresse a expliqué qu’elle n’avait plus de quoi les nourrir.