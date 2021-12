Après avoir vécu 2 ans en refuge, ce Cane Corso réalise son plus grand rêve juste avant Noël

Après avoir vécu 2 ans en refuge, ce Cane Corso réalise son plus grand rêve juste avant Noël

Basher ne passera pas Noël dans son box de refuge. Ce chien a été adopté au prix de longs et incessants efforts de la part des bénévoles pour le faire connaître et médiatiser son histoire.

Cela faisait 2 ans que l’équipe de la RSPCA des Cornouailles (Sud-ouest de l’Angleterre) s’employait à donner de la visibilité à un Cane Corso qui ne parvenait pas à trouver de famille. Son travail a fini par payer ; Basher a, en effet, été adopté à quelques jours de Noël, comme le rapportait Daily Paws.

Basher en impose avec ses 59 kg et son 1,80 m lorsqu’il se dresse sur ses pattes arrière, mais malgré son physique impressionnant, il a très bon caractère. Ce chien est, en effet, décrit par les bénévoles qui s’occupaient de lui au refuge comme doux et amical envers les gens. Le seul souci, c’est qu’il ne s’entend pas avec les autres animaux et que, par précaution, il ne vaut mieux pas le laisser en présence d’enfants.

Bien que plein de qualités, l’animal n’intéressait aucun potentiel adoptant. Le personnel de la RSPCA a alors multiplié les vidéos et posts à son sujet sur les réseaux sociaux dans l’espoir de mieux le faire connaître.

« Il n'aura plus à passer un autre Noël dans des chenils »

Quelques familles se sont manifestées, mais aucune d’elles n’est allée au bout de sa démarche. Jusqu’au 29 novembre et l’annonce faite par le refuge sur Facebook, informant que Basher a finalement été adopté.

A lire aussi : Une chienne enchaînée mâchouille sa patte pour tenter de se libérer, une association l'aide à échapper à son passé douloureux

« Il n'aura plus à passer un autre Noël dans des chenils », se félicite l’association, qui a remercié tous ceux qui ont contribué à ce succès en partageant les publications concernant le brave Cane Corso.