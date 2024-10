Après avoir survécu à l’abandon et aux mauvais traitements, Remy cherche une nouvelle maison aimante

Le 23 juillet dernier, le refuge King's Harvest Pet Rescue basé dans l’Iowa (États-Unis), a pris en charge un chien dans un état lamentable. Depuis ce jour, le rescapé nommé Remy s’est relevé et a prouvé à ses anciens détenteurs qu’il avait le droit au bonheur. Il se trouve d’ailleurs à la dernière étape de son parcours : trouver une famille pour toujours.

Remy faisait partie des cas de négligence animale qui retournent l’estomac : « Il était horriblement émacié, couvert d'urine, d'excréments et d’escarres », témoignait un porte-parole du refuge sur Facebook. Le chien de 2 ans ne pesait même pas un tiers de son poids de forme et a bénéficié de soins d’urgence pour que son état se stabilise.

Kings Harvest Pet Rescue / Facebook

Il a progressivement remonté la pente

Ses sauveteurs n’avaient qu’un but en tête : le secourir pour lui offrir une nouvelle vie. Ils ont alors veillé sur lui jour après jour pour le remettre sur pattes et cette persévérance a porté ses fruits. Remy prenait de plus en plus de poids et retrouvait sa vitalité autrefois perdue. Il gagnait également en confiance et s’ouvrait à ses bienfaiteurs.

Le voir se rétablir était tout bonnement merveilleux pour ses sauveteurs. Lesquels étaient admiratifs face à la résilience du toutou : « Malgré sa situation, il est resté un chien adorable et aimant » déclaraient-ils. Son passé a laissé quelques cicatrices sur son corps et dans son esprit, mais le quadrupède a tout de même décidé d’avancer.

À la recherche d’une famille aimante

Placé dans une famille d’accueil, il a appris à devenir un animal de compagnie joyeux comme tous les autres. Après plusieurs semaines, ses bienfaiteurs l’ont déclaré prêt à rejoindre sa maison pour toujours, partageait OurQuadCities. Il a besoin d’un maître compréhensif, capable de le comprendre et d’accepter qu’il ne soit pas le toutou parfait, mais surtout d’une personne aimante.

Les membres du refuge ne laisseront d’ailleurs rien au hasard, car ils ont prévu « un processus d'adoption plus intensif » incluant une visite à domicile pour être certains que sa future famille lui corresponde. Espérons qu’il trouve prochainement sa perle rare !

Kings Harvest Pet Rescue / Facebook