Après avoir remarqué que la chienne de sa voisine âgée ne sortait jamais, une jeune femme au cœur d’or se propose de l’emmener en promenade (vidéo)

Un peu de gentillesse peut avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un. C’est ce qu’a pu constater une jeune femme de Dallas (États-Unis) lorsqu’elle a proposé de promener la chienne d’assistance de sa voisine âgée qui ne pouvait plus sortir. Un acte altruiste qui a bouleversé la vieille dame et procurer beaucoup de joie à sa boule de poils.

Pour les personnes âgées propriétaires de chien, il est parfois difficile d’emmener leur fidèle compagnon en balade, surtout si elles ont des problèmes de mobilité. Parfois, de bonnes âmes de leur entourage offrent heureusement leur aide comme c’est le cas dans cette histoire réconfortante relayée par PetHelpful.

Une gentille proposition

À Dallas (Texas, États-Unis), la propriétaire du compte TikTok @territinii a récemment réalisé que sa voisine âgée en fauteuil roulant ne pouvait plus promener son chien d'assistance, Lucy, une gentille femelle Golden Retriever. Elle la voyait jouer dans la cour et aider sa maîtresse au quotidien, mais jamais elle ne partait en balade.

Un jour, accompagnée d’une amie, la jeune femme a donc décidé de pousser la porte de sa voisine pour lui demander si elle pouvait emmener Lucy faire une promenade.

@territinii / TikTok

Cette proposition altruiste a beaucoup touché la vieille dame qui a bien sûr accepté avec joie. Lucy aussi a beaucoup apprécié ce geste de gentillesse. Elle s’est d’ailleurs bien amusée en se promenant dans le quartier en compagnie de ses 2 nouvelles amies qui partageaient de toute évidence son plaisir.

Une nouvelle habitude ?

Visionnée plus de 547 000 fois sur la plateforme, la vidéo capturant ce joli moment a également touché de nombreux internautes. « Je pense que tu t'es fait une nouvelle meilleure amie, et Lucy va s'attendre à ce que tu la promènes maintenant ! », a souligné l’un d’entre eux en commentaires. La jeune femme a assuré aux spectateurs qu'elle essaierait de rendre visite plus souvent à Lucy et à sa maîtresse pour voir comment elles allaient.

@territinii / TikTok

Dans une vidéo TikTok très récente, on apprend d’ailleurs que la jeune femme n’a pas tardé à tenir sa parole puisqu’elle a de nouveau promené la boule de poils.

@territinii Hot fall walks with Lucy are becoming my favorite ???? ? original sound - Territini

La chienne l’avait tout de suite reconnue et elle était folle de joie de la revoir. Du propre aveu de la promeneuse, ces balades d’automne en compagnie de Lucy sont des moments qu’elle apprécie tout particulièrement. Une nouvelle habitude semble ainsi se mettre en place pour le plus grand bonheur de tous.