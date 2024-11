Un homme ouvre la portière de sa voiture et éjecte son chien pour l'abandonner devant la clôture d'un refuge et impose un sérieux défi à ses sauveteurs

Le 28 octobre dernier, l’organisme de sauvetage pour animaux Paws 4 the Cause a partagé le récit glaçant d’une pauvre chienne abandonnée de la pire des façons près du refuge. Dans un geste incompréhensible, son propriétaire l’a éjectée de sa voiture avant de s’en aller. Un appel à témoin a été lancé pour le retrouver.

Un cycliste se trouvait dans une rue de Lexington, ville du Kentucky (États-Unis), quand une scène abominable s’est déroulée sous ses yeux, rapportait Tristate Homepage. Un individu dans une voiture a ouvert l’une des portières pour jeter son chien dans la rue. Il n’a pas pris la peine de s’arrêter, rendant le choc d’autant plus violent pour l’animal. Lequel a couru se réfugier sous un autre véhicule.

Paws 4 the Cause / Facebook

Un animal traumatisé

L’acte cruel a eu lieu à proximité du refuge Paws 4 the Cause, qui a été informé de la situation et a envoyé une équipe sur les lieux pour récupérer l’animal. Ce dernier était tellement choqué et traumatisé par la situation qu’il ne se laissait pas approcher. Il se montrait menaçant envers les sauveteurs à cause de la peur : « Le pauvre chien était si effrayé qu'il attaquait et grognait pour se protéger », écrivait un porte-parole de l’association sur Facebook.

Des bienfaiteurs se sont alors mobilisés pour sécuriser le périmètre afin que le quadrupède ne s’échappe pas. Après de nombreux essais, les sauveteurs sont parvenus à récupérer le rescapé, qui est une chienne croisée Border Collie d’environ 4 ans, pour le mettre en sécurité.

Son propriétaire recherché

Le contrôle animalier local a été informé de la situation afin qu’une enquête soit ouverte. Plusieurs informations ont déjà été collectées par les enquêteurs. La femelle nommée Diva venait d’un autre refuge et son maître s’apprêtait à l’abandonner au Paws 4 the Cause. Toutefois, il manque encore des pièces au puzzle pour remonter jusqu’à l’auteur de l’abandon.

Le personnel demande donc à quiconque aurait des informations de se manifester, car le geste de l’individu doit être puni : « Partagez cette histoire en grand nombre s'il vous plaît pour traduire la personne qui a jeté le chien en justice », demandait l’organisme sur Facebook.