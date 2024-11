Après avoir été secouru, un chien sauve à son tour 2 enfants en bas âge et leur mère

Gabby et Rusty se sont rencontrés dans des conditions difficiles. Le chien comptait parmi les sinistrés de l’ouragan Hélène et avait besoin d’aide. Plusieurs animaux dans un refuge nécessitaient d’être déplacés et la femme est allée à leur rencontre en tant que bénévole. Elle a offert une nouvelle vie à Rusty, qui l’a remerciée dès qu’il en a eu l’occasion.

Gabby Bannon et son époux ont décidé d’aller aider les victimes de l’ouragan Hélène, qui a frappé la Caroline du Nord et bien d’autres États américains il y a quelques semaines. Au milieu du chaos, 2 petits yeux brillants se sont plongés dans les siens. Ils appartenaient à Rusty, qui est finalement devenu son compagnon le plus fidèle.

Ce dernier, un toutou au pelage doré, vivait avec une trentaine d’autres chiens dans un refuge. Lequel a été saccagé par les intempéries. Gabby et son mari se sont portés volontaires pour apporter de la nourriture et d’autres produits aux animaux dans le besoin, rapportait AOL.

Gabby Bannon

La rencontre d’une vie

Puisque le refuge était insalubre, 35 chiens, dont Rusty, ont été transférés vers la Pennsylvanie afin d’être relogés. En ouvrant l’une des cages, Gabby est tombée nez à nez avec Rusty et le coup de foudre a opéré : « Je l'ai sorti de sa cage et il y avait quelque chose de spécial chez lui », a-t-elle témoigné. À cet instant, elle savait que la boule de poils ferait partie de sa famille.

Elle l’a emmenée chez elle et l’a présentée à ses enfants Michael, âgé de 2 ans, et Wesley, un bébé de 6 mois. Comme avec elle, le toutou s’est rapidement lié d’amitié avec les garçons. Rusty était ravi de faire partie d’une famille et veillait sur ses proches avec tendresse.

Il leur a rendu la pareille

Un matin, tandis que tout le monde faisait la sieste, le chien, d’ordinaire très calme, a réveillé sa maîtresse. Il lui tirait la manche de sa chemise, ce qui n’était pas dans son comportement habituel. De façon générale, il semblait anxieux et très agité.

A lire aussi : Une caméra fixée au collier d'un chien offre une perspective inédite sur sa partie de cache-cache avec son maître (vidéo)

Gabby a pensé que quelque chose n’allait pas et s’est levée. Elle a alors remarqué la fumée qui traversait son couloir. Un début d’incendie s’était déclenché dans la cuisine, mais elle a pu l’éteindre à temps grâce à la réactivité de Rusty. Elle a affirmé ne pas souhaiter imaginer ce qui aurait pu se produire sans son intervention et l’a qualifié d’ange-gardien : « C'est presque comme s'il était censé entrer dans nos vies et être là pour nous sauver », partageait-elle.