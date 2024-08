Après avoir été sauvé par un policier, un chien errant émacié découvre la chaleur et l’amour d’un foyer pour toujours

Sans l’intervention de la police d’une petite ville du Wisconsin (États-Unis), Marty n’aurait peut-être pas survécu. Trouvé errant sur la voie publique, ce toutou était dans un état de maigreur extrême. Après avoir reçu des soins dans un refuge local, ce gentil chien a aujourd’hui été adopté et découvre les joies de vivre dans un foyer aimant.

En mars dernier, la police de Caledonia (Wisconsin, États-Unis) a trouvé un chien émacié qui errait sur la route et qui avait visiblement besoin d'aide. Malgré son état inquiétant, le toutou était gentil et extrêmement amical. C’est donc sans difficulté que les forces de l’ordre ont pu le mettre en sécurité et le confier aux bons soins du centre de sauvetage animalier de la Wisconsin Humane Society situé à Racine.

Entre de bonnes mains

Baptisé Hemlock, le toutou avait urgemment besoin de soins. Une partie de son traitement visait à lui faire reprendre le poids dont il avait tant besoin. « Il est arrivé chez nous avec un poids d'environ 13 kg et idéalement, il doit peser un peu plus de 22 kg », a déclaré Jenna Crawford de la Humane Society.

TMJ4 News

En plus de recevoir un régime alimentaire spécialisé, le toutou a été traité contre les ténias et il a appris à mieux socialiser.

Au terme d'une convalescence nécessaire durant laquelle il a repris du poil de la bête, le gentil chien était prêt à rencontrer une famille qui le chérirait pour la vie.

Une nouvelle vie pleine de joie

C’est une publication Facebook sur l'état d’Hemlock qui a attiré l’attention de Julie Hendricks. « Cela m'a fait pleurer. Je me suis dit que c'était un chien qui méritait une vie meilleure. », a-t-elle déclaré à TMJ4.

Julie Hendricks

Après avoir attendu patiemment que le toutou se rétablisse, Julie a déposé une demande d’adoption dès qu’il a été disponible.

Hemlock a ainsi gagné un nouveau foyer pour toujours, ainsi qu’un nouveau nom. « Il ressemble exactement au zèbre du film ‘Madagascar’ qui s'appelle Marty », a expliqué sa nouvelle maman. « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j'adore ça.’ »

Julie Hendricks

En bien meilleure santé, Marty profite désormais de la vie dans une maison remplie d’amour. « Il a beaucoup d'énergie et veut parfois faire les choses à sa façon, mais il est super gentil. », a expliqué Julie en riant.

La jeune femme a tenu également à remercier le bon travail de la Wisconsin Humane Society qui a offert à son toutou la possibilité de guérir. Un travail crucial qui permet à de nombreux animaux comme Marty d’avoir une seconde chance dans la vie.