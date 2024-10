Après avoir été recueilli par un refuge, ce chien errant décide que la vie de famille n’est pas faite pour lui (vidéo)

La plupart des chiens de refuge attendent avec impatience d’obtenir une seconde chance dans la vie et de trouver leur famille pour toujours. Pas Dino. Comme le rapporte Parade Pets, l’adorable chien n'avait aucune envie de quitter le Sky Sanctuary Rescue de Phoenix (Arizona, États-Unis) pour rejoindre une famille traditionnelle. Il savait qu’il avait déjà trouvé le foyer idéal.

Le foyer parfait

Décrit comme le meilleur des chiens, le gentil Dino était hébergé par le sanctuaire depuis plus d'un an lorsqu’une famille a souhaité l’adopter. L’équipe du refuge qui s’était réjouie qu’il trouve sa propre maison a toutefois vu le toutou rapidement revenir au chenil. Souffrant d’une grave anxiété de séparation, Dino a en effet obligé ses nouveaux maîtres à le renvoyer au refuge. C’est de cette manière que les sauveteurs ont réalisé que le toutou avait déjà trouvé le foyer parfait pour lui : le sanctuaire.

Dino adore sa routine et les personnes qui prennent soin de lui et qui lui offrent un amour inconditionnel. Celles-ci se sentent d’ailleurs honorées qu'il ait choisi Sky Sanctuary comme maison. C'est là qu'il restera jusqu’à son dernier souffle.

Un départ entouré d’amour

Ce triste jour est malheureusement arrivé plus vite que prévu. Récemment, les anges gardiens de Dino ont remarqué un changement dans son comportement et sa santé. Après divers examens médicaux, un terrible diagnostic a été posé : Dino souffrait d'une forme inopérable de cancer de la prostate qui entravait déjà sa capacité à se soulager. Le toutou a pu être mis sous traitement pour lui donner quelques jours de plus avec ses sauveteurs bien-aimés.

Un matin, toute l’équipe du sanctuaire s’est réunie autour de son cher Dino pour l’aider à traverser le pont de l’arc-en-ciel. « Entouré par tant d'amour, la petite vie de Dino s'est si paisiblement échappée. », peut-on lire en légende d’une touchante vidéo Instagram rendant hommage au petit chien. « Alors que l'âme de Dino quittait son corps physique, le vent s'est levé et nous savions tous à ce moment qu'il était parti. », peut-on encore lire.

Si le petit Dino est parti bien trop tôt plongeant ses amis dans une infinie tristesse, au moins se sera-t-il envolé entouré d’un amour sans limite.