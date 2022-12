Après 700 jours difficiles en refuge, ce chien reprend goût à la vie aux côtés d’une famille aimante

C’est en Caroline du Nord que se déroulent les aventures de Gumbo, arrivé au Carteret County Animal Shelter (CCAS) à l’âge d’un an. Ce chien « extrêmement timide » va rester 700 jours au sein de ce refuge, et ce séjour longue durée le rendra encore plus craintif qu’il ne l’était déjà, comme le rapporte Newsweek.

Des débuts difficiles

Don ne l’accueillera qu’à l’âge de ses 3 ans, mais il a reçu beaucoup d’informations sur son passé de la part des bénévoles. Gumbo n’aimait pas être mis en « contact avec les étrangers », à tel point qu’un couple ayant fait 7 heures de route pour l’adopter a fait machine arrière en constatant qu’il était impossible de l’approcher.

Don Cowan

Les membres du CCAS ont tout de même fait de leur mieux pour rendre son séjour plus agréable, et pour améliorer sa socialisation – mais ce n’était pas simple. « Ils le promenaient régulièrement, mais dès qu’il croisait quelqu’un, il se recroquevillait » raconte Don.

Les bénévoles n’ont pourtant jamais cessé de croire en sa chance. Tout ce dont Gumbo avait besoin, c’était de trouver une famille qui voudrait bien lui accorder celle-ci. Heureusement, c’est ce qu’il s’est passé il y a quelque temps...

Un couple a flashé sur lui

Don s’est rendu au CCAS en compagnie de son épouse, désireux d’adopter un quatrième chien. En voyant la photo de Gumbo, le couple est immédiatement tombé sous son charme, mais sans surprise, la première approche n’a pas été aisée. « Il avait très peur de nous, surtout de moi, donc j’ai laissé ma femme avec lui » se remémore Don.

Don Cowan

Au bout de 2 heures, Gumbo est peu à peu sorti de sa coquille. Les bénévoles décideront de leur confier l’animal pendant une semaine, et de proposer ainsi un placement provisoire. Mais Don et son épouse étaient déjà gaga de cette boule de poils, et ne comptaient pas revenir sur leurs pas.

Le toutou est resté craintif à son arrivée dans sa nouvelle maison, mais il n’a pas tardé à s’ouvrir à ses colocataires à 4 pattes, notamment à un autre chien du nom de Gracie, avec qui il aime particulièrement « jouer et se chamailler ».

Aujourd'hui, Gumbo est méconnaissable !

En quelques mois, le chien autrefois traumatisé a su exprimer toute sa personnalité. « Il est devenu sociable, sympathique envers les voisins et nos invités ». Sorti de sa coquille, Gumbo s’adonne dorénavant à chasser « des écureuils et des oiseaux » lorsqu’il est en balade.

Don Cowan

Don et sa femme savent qu’ils ont gagné le cœur de leur petit protégé. Il n’y a qu’à voir son excitation et sa joie quotidienne pour en avoir la certitude, et le couple ne regrettera jamais son choix. « Nous sommes si heureux d’avoir cru en lui. C’est un garçon magnifique. »