Après 30 années d'existence, des chercheurs révèlent une prédominance de gènes de Caniche chez le Labradoodle

Photo d'illustration

Race née en Australie, le Labradoodle serait génétiquement davantage un Caniche qu’un Labrador-Retriever, révèle une étude.

Le Labradoodle a été créé en Australie vers la fin des années 1980. Wally Conron, responsable de l’élevage chez Guide Dogs Victoria, une structure spécialisée dans les chiens guides et chiens d’assistance, est considéré comme l’initiateur de cette race.

Il avait remarqué que, parmi les personnes qui avaient besoin de chiens guides, certaines étaient allergiques aux poils morts laissés par les Labrador-Retrievers. Il avait alors eu l’idée d’en expérimenter le croisement avec un Caniche, dont on sait qu’il perd peu de poils et est donc considéré comme hypoallergénique.

C’est ainsi qu’est né le Labradoodle, dont l’appellation est la contraction des termes Labrador et Poodle (Caniche, en anglais). Aujourd’hui, la race n’est pas reconnue par les principales instances internationales comme la FCI, mais de plus en plus de familles l’apprécient.

Une étude a, par ailleurs, porté sur le profil génétique du Labradoodle australien, comme le rapporte The Guardian. Ses conclusions ont été publiées le 10 septembre dernier dans la revue Plos Genetics. Elle a été réalisée par une équipe de chercheurs américains, pakistanais et sud-coréens.

Ces derniers ont analysé les données génétiques de Labradoodles australiens, de Labrador-Retrievers et de Caniches appartenant à différentes variétés. Ils ont inclus les 2 types de Labradoodles : d’une part, ceux issus directement de croisements Labrador / Caniche, et de l’autre, les descendants de plusieurs générations de Labradoodles.

Comme attendu, les scientifiques ont constaté que les chiots nés d’accouplements entre un(e) Caniche et un(e) Labrador avaient hérités d’un chromosome de l’un et de l’autre pour chaque paire de chromosome. Ils sont donc à 50% Caniches et à 50% Labradors.

En ce qui concerne les Labradoodles australiens, ceux issus de multiples générations de Labradoodles, les auteurs de l’étude ont relevé une part génétique bien plus importante de la part du Caniche. Une découverte qui ne les a étonnés qu’à moitié, car le Labradoodle a été spécifiquement développé en insistant sur une caractéristique bien précise qui est la nature du poil. Une spécificité du Caniche, donc.

Leurs travaux leur ont également permis de mettre en évidence des apports, quoique minimes, d’autres races dans le développement du Labradoodle. L’une d’elles est le Cocker Anglais, probablement dans le but d’obtenir des chiens de plus petite taille.