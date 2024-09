Après 3 ans d'absence et de souffrances, la chienne Belle est enfin de retour chez elle pour une vie meilleure

Pendant plusieurs mois, Josh et sa compagne ont cherché Belle sans relâche. La chienne s’est volatilisée du jour au lendemain et ni ses propriétaires, ni le voisinage ne l'ont revue par la suite. 3 ans plus tard, un appel inattendu a redonné espoir à ses maîtres.

Josh Burns et sa partenaire Shellee se sont fait une raison après avoir perdu leur chienne Belle, une femelle Cocker Anglais. Malgré leur détermination, ils ne sont pas parvenus à la retrouver et les années sont passées. Ils ont commencé à baisser les bras, persuadés qu’ils ne la reverraient plus, mais l’issue de cette histoire a prouvé qu’il ne faut jamais perdre espoir.

Belle a été enlevée à Josh à l’âge de 2 ans. Selon lui, dont le témoignage a été partagé par Kent Online, la jeune chienne aurait été embarquée par des personnes malveillantes. Malheureusement, la suite de l’histoire va lui donner raison.

Josh Burns / Facebook

Des recherches vaines

Pendant des mois, Josh Burns a cherché sa boule de poils dans les coins et recoins de la ville. Des voisins ont aussi gardé l’œil ouvert pour tenter de retrouver l’animal. Le propriétaire de la chienne a même proposé une récompense à quiconque lui ramènerait sa boule de poils pour maximiser ses chances de la revoir. Néanmoins, à part des appels frauduleux, il n’a pas obtenu grand-chose.

En réalité, personne ne semblait avoir vu Belle et l’espoir de la récupérer a fini par s’amincir au fil des mois : « Malgré le grand nombre de personnes qui veillaient sur elle, il n'y avait aucun indice sur ce qui s'était passé » témoignait Josh. Lequel a dû se résoudre à reprendre sa vie sans Belle.

« Un miracle »

3 années se sont écoulées après sa disparition et Josh s’est même senti prêt à accueillir un jeune Labrador, Winnie. Le quotidien coulait lorsqu’il a reçu un appel absolument inattendu. Au bout du fil, un gardien de chiens lui annonçait avoir retrouvé la femelle, qui disposait d’une puce électronique. Josh n’en revenait pas et est immédiatement allé la chercher.

La maigreur et l’état général du canidé l’ont interpellé, mais se tenait bel et bien face à lui. Il a vite compris qu’elle avait eu une ou plusieurs portées, ce qui démontré qu’elle avait été utilisée pour la reproduction. La pauvre avait aussi été négligée, mais elle rentrait enfin à la maison pour être choyée. Elle a vite reconnu l’endroit où elle avait grandi et s’est réinstallée à son rythme : « Elle est calme et son tempérament est jovial, comme il l’a toujours été [...] Cela a été un long chemin, mais après 3 ans et demi, nous sommes ravis de l'avoir à la maison » concluait Josh.