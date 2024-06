Après 3 adoptions ratées, cette chienne trouve enfin sa famille pour toujours

Sadie a connu 3 adoptions et autant de déceptions avant de comprendre qu’elle n’était jamais aussi heureuse qu’au sein de sa famille d’accueil. Cette dernière a fini par prendre une décision qui semblait évidente depuis le début, mais qui était impossible faute de place.

Lizyle GenilChin, son mari Esmond et leurs 2 filles avaient déjà un chien appelé Buko, mais ils avaient aussi l’habitude d’être famille d’accueil pour 2 autres chiens pour le compte de l’association new-yorkaise Muddy Paws Rescue. L’un d’eux est une femelle de 4 ans appelée Sadie.

Sadie était arrivée à New York en provenance du Kentucky en 2021. Elle avait été confiée à une première famille d’accueil, mais le foyer était trop agité pour cette chienne qui avait besoin de calme. Les GenilChin l’avaient alors accueillie chez eux.



Muddy Paws Rescue - Lizyle GenilChin

Lizyle GenilChin se souvient qu’à l’époque, Sadie avait si peur qu’elle refusait de marcher. Dans sa nouvelle maison, elle s’était progressivement détendue, notamment grâce à Buko. Elle avait également surmonté sa peur de la laisse. « Dès que je la sortais, [Sadie] allait se cacher dans sa cage, raconte la mère de famille à People. Alors nous avons passé du temps dans notre jardin de derrière. Elle a adoré le jardin de derrière. »



Muddy Paws Rescue - Lizyle GenilChin

En avril 2022, la chienne avait été adoptée par une femme et son fils, mais ils avaient choisi de la ramener une semaine plus tard, la cohabitation ne s’étant pas bien déroulée.

Les GenilChin ont pris soin d’elle et lui ont fait faire toutes sortes d’activités passionnantes, dont les randonnées, et de rencontres. En janvier 2023, nouvelle adoption pour Sadie. Tout le monde pensait que c’était la bonne, mais ses adoptants ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas s’occuper d’elle correctement et l’ont rendue à la famille d’accueil au bout de 3 mois.

Leurs destins étaient liés depuis le départ

Retour à la case départ, donc, pour Sadie, que Lizyle GenilChin a gardée jusqu’en octobre. 3e adoption et 3e désillusion, puis la chienne est retournée chez sa famille d’accueil qui est restée la sienne jusqu’en mai 2024. Cette date n’est pas celle d’une expérience avortée de plus, mais de son adoption officielle par les GenilChin. Sa place était auprès d’eux depuis le départ.

A lire aussi : Une chienne séniore s'échappe du refuge et disparaît pendant 3 mois avant de réapparaître dans un lieu lointain, mais pas choisi au hasard



Muddy Paws Rescue - Lizyle GenilChin

Ils ne pouvaient pas la garder définitivement jusque-là, car ils devaient prendre soin de Buko et d’un autre chien accueilli provisoirement. Buko est malheureusement décédé, une tragédie ayant libéré une place dans le foyer.

Sadie est heureuse dans cette maison où tout le monde la comprend et l’aime. Elle l’a toujours été…