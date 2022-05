Antony Le Moigne conserve son trône : il est Champion du Monde de canicross pour la 3e fois

Les championnats du monde de canicross se sont achevés le 1er mai dernier et ont vu la nouvelle consécration du maître incontesté de la discipline, le Rouennais Antony Le Moigne. L’athlète et son chien Atlas ont même établi un record.

Le Mondial ICF de Canicross 2022 s’est tenu du 28 avril au 1er mai à Pledran, dans les Côtes-d’Armor. Organisateurs, public et passionnés étaient impatients d’admirer les performances des participants, humains et partenaires canins, et en particulier celle d’Antony Le Moigne et de son chien. Le tandem ne les a pas déçus…



Antony Le Moigne / Instagram

Faisant partie de l’équipe de France de Canicross depuis une décennie, triple champion d’Europe et 14 fois champion de France, le sportif de 43 ans était également double champion du monde avant la dernière édition des mondiaux organisés dans les Côtes-d’Armor. Il l’a finalement été une 3e fois, et le duo qu’il constituait avec Atlas a même signé un impressionnant temps de 21’21 sur les 2 manches, ce qui est un record.

Atlas est un Greyster (croisé Greyhound / Braque Allemand à poil court) russe de 3 ans. Comme tous les autres chiens ayant couru ou courant encore aux côtés d’Antony Le Moigne, le champion de canicross ne le voit pas comme un simple partenaire sportif. Il traite tous ses compagnons à 4 pattes comme de véritables amis, les aime et les respecte. Il le dit d’ailleurs lui-même : « Ce que mes chiens et moi avons obtenu sont le fruit d'un grand respect entre nous ».

Pour Antony Le Moigne, « faire attention l'un à l'autre pour se dépasser ensemble est le ciment de ce beau sport » qu’est le canicross. « Il faut du travail dans le jeu, de la confiance et un amour sans limites », poursuit celui qui s’adonne à la discipline et y excelle depuis 15 ans.

Le bien-être des chiens avant tout chose

A ses yeux, faire en sorte que ces animaux pratiquent les sports canins dans les meilleures conditions et y prennent du plaisir, c’est bien plus important que les performances qu’eux et leurs maîtres réalisent.

