Des animaux de refuge présentés à Paris Animal Show 2025 pour les aider à trouver des adoptants responsables

Paris Animal Show 2025 s’est déroulé les 8 et 9 mars, au Parc des Expositions. Lors de cet événement annuel, qui interdit la vente des animaux et prône leur bien-être, Woopets a visité le centre d’adoption. Plusieurs petits cœurs sur pattes attendaient sagement la famille de leurs rêves…

Ils sont plusieurs centaines de milliers à être abandonnés chaque année. Chats, chiens, rongeurs de compagnie…

Des myriades d’animaux naguère si « mignons » aux yeux de leurs propriétaires deviennent des individus indésirables, dont il faut se débarrasser au plus vite comme de vulgaires mouchoirs usagés.

Ce fléau, Sabrina et son équipe y sont confrontées tous les jours.

Pour mettre en avant nombre de ses protégés et leur trouver un foyer au poil, l’association An Ti Loened – La Maison des Animaux a participé au salon Paris Animal Show 2025. Au sein de l’Adoption Center, les visiteurs ont pu échanger avec les bénévoles passionnés et rencontrer des petits quadrupèdes en quête d’amour.

Plusieurs animaux adoptables ont été présentés au public

Au cours de notre visite, plusieurs orphelins ont tourné des yeux remplis d’espoir vers nous. Sabrina – présidente de l’association – nous a raconté l’histoire de Chamallow, un chat âgé d’environ 10 ans qui a été victime de négligence.

Lors de sa prise en charge, le félin – aujourd’hui sans oreilles à cause de brûlures faites par le soleil et positif au virus de l'immunodéficience féline (FIV) – était dans « un état catastrophique ». Maigre et épuisé, il a trouvé du réconfort auprès de sa sauveuse.

« C’est un amour de chat, hyper gentil, qui revient de très loin, explique Sabrina au micro de Woopets, il cherche une famille calme, en raison de son état. Il a besoin de finir sa vie tranquillement. »

Un autre moustachu au pelage noir a également attiré notre attention : Doudouvet. Le jeune chat de 8 mois a été découvert avec ses frères et sœurs, alors qu’il avait à peine 4 semaines. « Je pensais qu’il allait mourir, nous confie notre interlocutrice, il était plein de vers et ne tenait pas sur ses pattes. Doudouvet a souffert d’un gros coryza, qui l’a rendu quasiment aveugle. Gentil, joueur et câlin, c’est un chat qui devra absolument rester à l’intérieur. »

« L’adoption est une belle démarche »

Pour Sabrina, Paris Animal Show permet de montrer ces pauvres animaux au public et de les aider à mettre la patte sur la famille idéale. « Beaucoup de gens ne se déplacent plus forcément en refuge. Ils ‘’scrollent’’ sur Internet, tombent sur un animal mignon, téléphonent à l’association et vont le rencontrer, souligne Sabrina, les salons permettent à des chats comme Chamallow et Doudouvet d’être vus. Les visiteurs vont s’arrêter, s’intéresser à eux, et discuter avec nous. »

En plus des minous, des chiens, des cochons d’Inde et des lapins ont été emmenés à l’Adoption Center. « Nous récupérons plus de NAC qu’avant [nouveaux animaux de compagnie], poursuit la présidente de l’organisme, le lapin est un petit animal qui devient vite ingérable, s’il n’a pas ce dont il a besoin. Nous avons plein d’abandons dus à l’agressivité. Celle-ci s’explique souvent par l’absence de castration/stérilisation et de liberté (enfermement dans une cage). »

Pour Paris Animal Show 2025, un événement engagé en faveur de l'adoption responsable et du bien-être des animaux, la connaissance des besoins, du comportement, mais aussi du caractère du futur animal de compagnie est la clé pour une adoption réussie. D’ailleurs, les adoptants potentiels ont dû télécharger et signer le certificat de capacité et d’engagement (disponible sur le site web de l’événement) au maximum 7 jours avant leur venue au salon.

Aucun visiteur n'est parti du salon avec un animal, et seule la réservation était possible. Les personnes ayant réservé leur boule de poils peuvent la récupérer au minimum 7 jours après l'événement.

« L’adoption est une belle démarche, conclut Sabrina, mais ce n’est pas forcément facile, car certains animaux ont un lourd passé ou des pathologies. Il faut adopter en connaissance de cause. »