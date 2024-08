Alors qu’elle pensait ne plus jamais la revoir, une chienne perdue et blessée retrouve sa maman lors d’une réunion pleine d’émotions (vidéo)

Par une chaude journée d’été à Los Angeles (Californie, États-Unis), une passante a fait une découverte inquiétante sur un parking : une chienne au pelage blanc et sale était endormie et refusait de bouger de sa place. Comme le rapporte The Dodo, la bonne samaritaine a voulu aider cette pauvre bête, c’est pourquoi elle a immédiatement contacté Suzette Hall, la fondatrice de Logan's Legacy 29, une association de sauvetage animalier de la région.

« Si heureuse d’avoir reçu de l’aide »

Lorsque la sauveteuse est arrivée sur le parking avec 2 de ses bénévoles, elle a eu le cœur brisé de trouver la chienne endormie malgré la douleur. L'équipe ne savait pas exactement depuis combien de temps elle vivait là, ni ce qu’elle avait enduré, mais elle avait visiblement besoin d’aide.

Suzette Hall / Facebook

Après avoir placé des barrières pour bébé autour de la zone où se trouvait la boule de poils effrayée, les sauveteuses se sont rapprochées d’elle avec douceur.

« Je lui ai parlé calmement et j'ai pu lui mettre une laisse autour du cou », a déclaré Suzette Hall. « Elle était si gentille et si heureuse d'avoir reçu de l'aide. »

Suzette Hall / Facebook

Transportée à l’hôpital vétérinaire, la chienne a subi de nombreux examens qui ont révélé qu’elle avait une patte cassée et des blessures au ventre. La pauvre bête avait dû être heurtée par une voiture. Elle a donc reçu les soins dont elle avait besoin avant que l’équipe vétérinaire n’aide Suzette Hall à rechercher sa famille d'origine.

De touchantes retrouvailles

Il n’a pas fallu longtemps à Suzette pour retrouver la maman de la chienne et apprendre ce qui lui était arrivé. La boule de poils nommée Maisie s'était éloignée de la maison et n’avait pas réussi à retrouver son chemin. « Elle avait disparu depuis 6 jours », a expliqué la sauveteuse. Après son accident de voiture, Maisie avait trouvé refuge sur un parking tranquille en attendant que sa famille vienne la rechercher.

Suzette Hall / Facebook

Folle de joie qu’elle ait été retrouvée saine et sauve, la maîtresse de la chienne s'est précipitée à l'hôpital vétérinaire pour la récupérer. Leurs retrouvailles ont d’ailleurs ému tout le monde.

Suzette Hall / Facebook

En voyant sa maman qu’elle ne pensait plus jamais retrouver, Maisie a remué la queue aussi vite qu’elle le pouvait et une fois dans ses bras, elle a couvert sa maîtresse de tendres bisous.

« Des retrouvailles incroyables et magnifiques. », a écrit Suzette Hall. « J’ai encore des larmes qui coulent sur mon visage ».