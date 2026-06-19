Alertés par des signalements, les policiers de Charente-Maritime découvrent 5 chiens en détresse chez 2 individus et les confient rapidement à la SPA

En Charente-Maritime, 5 chiens ont été retirés à leur domicile lors d’une intervention des forces de l’ordre faisant suite à plusieurs signalements. Pris en charge par la SPA, les animaux ont été mis en sécurité, tandis que leurs propriétaires ont été convoqués pour être entendus.

En matière de maltraitance envers les animaux, le temps est souvent un facteur décisif. Plus la réaction des intervenants est rapide, plus les chances de sauver les victimes sont élevées. Les conséquences sur leur bien-être et leur santé en dépendent également.

La police nationale de la Charente-Maritime s'est montrée particulièrement réactive récemment en portant secours à plusieurs chiens dont le sort en inquiétait plus d'un au sein du voisinage. Le commissariat de Saintes avait, en effet, reçu des signalements non seulement de la part de riverains, mais aussi de policiers municipaux au sujet des canidés en question.

Des soupçons de maltraitance animale pesaient sur 2 individus qui détenaient les 5 quadrupèdes. L'intervention des forces de l'ordre a donc eu lieu à leur domicile et a permis de sauver les chiens, rapportait Actu La Rochelle .

« Pris en charge par la SPA et désormais en sécurité »

Ayant relaté cette opération sur sa page Facebook le 10 juin 2026, la police nationale de la Charente-Maritime n'a pas fourni de précisions quant aux conditions de vie des rescapés et leur état de santé. Toutefois, si la situation a nécessité l'intervention des autorités, c'est qu'elle était tout sauf idéale.



Police nationale de la Charente-Maritime / Facebook

Dans la foulée du sauvetage, les chiens ont été placés dans un refuge local. « Nos amis à 4 pattes ont été pris en charge par la SPA et sont désormais en sécurité », peut-on effectivement lire sur ce post.

La police a ajouté que les maîtres « ont été convoqués pour des auditions ». Elle a également appelé les témoins d'actes de maltraitance animale à les signaler systématiquement.

Le conseil Woopets : peut-on intervenir soi-même pour secourir un animal maltraité ?

En France, la loi ne permet pas d’intervenir directement chez un particulier pour sauver un chien, même en cas de soupçon de maltraitance. Entrer sans autorisation dans un domicile, déplacer un animal ou le retirer de force peut être assimilé à une violation de domicile ou à un vol, même si l’intention est de protéger l’animal.

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La bonne démarche consiste à signaler immédiatement la situation aux forces de l’ordre (police ou gendarmerie), à la mairie ou à une association de protection animale comme la SPA. Ce sont ces autorités qui disposent du cadre légal pour constater les faits, ouvrir une enquête et organiser, si nécessaire, une saisie des victimes.

En revanche, il est possible d’agir sans se mettre en infraction en documentant les faits depuis l’espace public : observations répétées, photos ou vidéos prises sans intrusion, témoignages de voisins... Ces éléments peuvent ensuite appuyer un signalement et accélérer l’intervention des services compétents.