Alertés par des golfeurs, ils sauvent un chien pris au piège dans un ruisseau et découvrent que sa famille le cherchait depuis 2 jours

C’est le soulagement pour Joan Landry et son chien Bubba, ce dernier étant rentré sain et sauf au bercail après s’être volatilisé pendant plus de 48 heures. Il s’était retrouvé pris au piège dans un cours d’eau, d’après le récit rapporté par The Dodo.

Ce sont des golfeurs qui ont repéré le quadrupède alors qu’il était au bord du ruisseau Rowlett, à proximité d’un terrain de golf situé à Garland, au nord-est de Dallas dans l’Etat du Texas.

Il était impossible pour l’animal de regagner la rive, car le cours d’eau est bordé de pentes rocheuses beaucoup trop raides. Les témoins ont alors appelé le service animalier (Garland Animal Services) et les pompiers locaux (Garland Fire Department).

C’est d’ailleurs le service d’incendie et de secours qui a posté la vidéo du sauvetage sur sa page Facebook. La voici :

On y voit l’un des secouristes descendre dans le ruisseau, puis avancer jusqu’à l’emplacement de Bubba, qui avait trouvé refuge sur un rocher. Le chien refusait de bouger, mais le pompier a pu le prendre dans ses bras pour le ramener sur la terre ferme en toute sécurité. Le canidé a ensuite été transféré au refuge du service animalier en attendant l’arrivée de sa maîtresse.

Joan Landry a été contactée par les secours grâce à ses coordonnées inscrites sur le collier de son ami à fourrure. Quand ils l’ont appelée, elle n’en a pas cru ses oreilles. « C’est totalement incroyable. Je suis sous le choc », a-t-elle effectivement confié. Elle leur a ainsi appris qu’elle n’avait plus de nouvelles de lui depuis 2 jours.



« Il est si content d’être à la maison »

En fait, dès que la disparition de Bubba avait été constatée, de nombreux habitants s’étaient lancés à sa recherche autour du domicile de sa propriétaire et des quartiers environnants à Sachse, à moins de 10 kilomètres de là.

« Je pleurais depuis 2 jours, parcourant tout le quartier. Les voisins le cherchaient aussi », raconte Joan Landry, qui précise que son chien s’était échappé via le portail de la maison laissé ouvert par mégarde.

Bubba et sa propriétaires se sont retrouvés au refuge du service animalier de Garland peu après le sauvetage.

De retour à la maison, le chien s’en est remis et a repris ses petites habitudes. « Il est si content d’être à la maison », dit Joan Landry.