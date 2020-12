Alerté par son Berger Allemand, un passant sauve un bébé phoque échoué sur la plage

Photo d'illustration

En Irlande, une chienne a guidé son maître vers l’endroit où se trouvait un jeune phoque, échoué et pris au piège dans des filets de pêche. Grâce à elle, le mammifère marin a pu être libéré et sauvé.

Olan Long vit près des falaises de Weavers Point à Crosshaven, dans le Sud-ouest de l’Irlande, avec sa chienne Zoe. Il avait adopté cette dernière, une femelle Berger Allemand, dans un refuge en août 2019. Il la savait très intelligente, mais il a récemment eu l’occasion de constater qu’elle pouvait faire preuve d’une immense empathie, comme le rapporte Irish Central.

La semaine dernière, il promenait Zoe au bord de la mer, quand la chienne s’est éloignée de lui et s’est mise à aboyer de manière insistante. Il l’a suivie et a ainsi découvert un bébé phoque échoué sur la plage, entre un rocher et une sorte de fossé. Le pauvre animal avait une corde autour du cou et le corps pris dans un filet.

Le comportement qu’a eu le canidé par la suite a beaucoup touché son propriétaire : « Zoe s’est couchée près du jeune phoque, a étendu ses pattes avant et a rabattu ses oreilles en arrière », se souvient Olan Long. Puis le jeune phocidé s’est approché d’elle. « Je présume qu’il cherchait une figure maternelle », a-t-il ajouté.

L’homme est revenu chez lui pour chercher de quoi libérer le phoque, pendant que Zoe veillait sur celui-ci. Il n’a pu que couper la corde. Le filet était beaucoup plus difficile à défaire. Il a alors lancé un appel à l’aide sur Facebook. Prévenue, l’association Seal Rescue Ireland a envoyé un bénévole sur les lieux, mais entretemps, Olan Long et un voisin ont pu venir à bout du filet.

Le phoque était enfin libre. Seal Rescue Ireland a demandé à Olan Long de le laisser sur la plage, car sa mère allait probablement revenir le chercher. Lui et Zoe sont donc rentrés à la maison. Le lendemain matin, il est revenu sur la plage, mais le phoque n’était plus là. Il était sans doute aux côtés de sa génitrice.

Dans la foulée de ce sauvetage, Seal Rescue Ireland a déclaré ceci : « Nous sommes reconnaissants pour tous les efforts coordonnées de tant de personnes qui ont contribué à sauver ce phoque, et tout spécialement Olan et sa chienne Zoe qui sont les héros de cette histoire ».