Comment les acteurs du petfood s’engagent-ils en faveur du bien-être animal ?

Le bien-être animal est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Woopets. Une cause importante que nous tentons de promouvoir chaque jour à travers notre média et nos conseils. A ce titre, les acteurs et les entreprises qui contribuent à faire avancer cette cause par des actions concrètes méritent d’être mis en avant. C’est le cas, par exemple, d’Edgard & Cooper.

Marque d’alimentation animale jeune et dynamique, Edgard & Cooper n’en est pas moins une entreprise engagée depuis sa création. Un engagement pour la protection des droits et du bien-être des animaux qui a atteint une tout autre dimension avec la naissance de la Fondation Edgard & Cooper. L’organisation, indépendante de l’entreprise, mène des actions concrètes pour venir en aide aux chiens et chats errants en difficulté, et ce, à l’échelle internationale.

Sur quels principes la Fondation Edgard & Cooper base-t-elle son œuvre ? Quels sont ses engagements ?

Qu’est-ce que la Fondation Edgard & Cooper ?

La Fondation Edgard & Cooper est une association à but caritatif et indépendante de l’entreprise du même nom qui l’a créée.

L’entreprise Edgard & Cooper consacrait 10 % de ses bénéfices aux actions en faveur du bien-être animal. Depuis la création de la Fondation, elle apporte à celle-ci une contribution régulière en lui reversant annuellement 1 % de ses ventes. De ce fait, Edgard & Cooper fait partie des rares marques spécialisées dans l’alimentation pour chiens et chats à assurer un financement constant à une œuvre de charité. Elle ne se contente pas de dons occasionnels de fonds, mais le fait de manière régulière.

L’action de la Fondation Edgard & Cooper s’inscrit dans la continuité de celle de l’entreprise, engagée depuis sa naissance pour l’aide et la protection des chiens et chats en détresse.

Les principes de la Fondation Edgard & Cooper

Toute l’équipe de la Fondation Edgard & Cooper se met au service du droit et du bien-être du chien et du chat à travers le monde.

Son fonctionnement et sa stratégie se basent sur les 5 Libertés Fondamentales des animaux, reconnues à l’échelle internationale depuis des décennies. Il s’agit, pour les chiens et les chats, de :

Ne pas souffrir de la faim ou de la soif Ne pas souffrir d’inconfort Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce Ne pas éprouver de peur ou de détresse

Ces piliers de la cause animale guident la Fondation Edgard & Cooper dans sa démarche et vers la réalisation de ses 3 objectifs, qui sont les suivants :

Arrêter la souffrance inutile des chiens et des chats en apportant une aide immédiate

inutile des chiens et des chats en apportant une aide immédiate Contribuer à l’éducation des individus et des communautés au sujet des besoins mentaux et physiques des chiens et des chats, afin de s’attaquer à la source des négligences

des individus et des communautés au sujet des besoins mentaux et physiques des chiens et des chats, afin de s’attaquer à la source des négligences Promouvoir la protection juridique des chiens et des chats, en soutenant fortement la Déclaration universelle sur la protection des animaux.

Les engagements et les actions de la Fondation Edgard & Cooper en faveur des animaux

En tendant la patte aux chiens et chats dans le besoin, ainsi qu’aux organisations qui en prennent soin, la Fondation Edgard & Cooper est totalement en phase avec les attentes des nouvelles générations de consommateurs, qui souhaitent que les entreprises aient un impact positif sur la société.

La Fondation Edgard & Cooper a pris l’engagement fort et symbolique de faire un don régulier de 1% basé sur ses ventes annuelles pour soutenir les projets et missions de l’association qu’elle défend : la Dog Care Clinic, structure créée au Sri Lanka (voir ci-dessous).

A la faveur de ce partenariat, la clinique vétérinaire sri-lankaise a pu offrir de la nourriture, un abri et des soins à de nombreux chiens errants vivant sur l’île.

Voilà des actions inspirantes et souvent méconnues qui méritent d’être mises en lumière. Chez Woopets, on se félicite de voir que des acteurs importants du petfood comme Edgard & Cooper s’engagent en faveur des causes qui nous tiennent à cœur comme à celles de nos lecteurs.