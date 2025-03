Abandonnés car non désirés, ces 3 adorables chiots sont à la recherche de leur famille pour la vie

Adopter un chiot n’est pas une décision à prendre à la légère. En adopter 3 demande une très sérieuse réflexion et beaucoup d’organisation. Initiative à laquelle beaucoup de gens ne songent pas une seule seconde. Et cela donne malheureusement lieu à des abandons en masse comme celui qui a récemment eu lieu à Las Vegas…

Il y a quelques jours, le 24 février dernier, Lisa Plant, une habitante de Las Vegas, a trouvé 3 chiots errants dans une impasse, tout près de chez elle. “J'étais vraiment bouleversée parce que je savais exactement d'où ils venaient. Ils venaient de la maison de mon voisin”, a-t-elle déclaré au média 3News. Quelques jours plus tôt, elle avait déjà ramené les chiens à leurs propriétaires, qui avaient vraisemblablement laissé leur portail ouvert pour que ces derniers prennent la fuite… Incapable de laisser ces adorables Huskys de 4 mois dans la rue, la jeune femme s’est empressée de les récupérer, alors même qu’elle était en plein déménagement.

© Mingson Lau/KSNV

Des chiots non désirés

Malheureusement, cette fois, les propriétaires n’ont pas voulu récupérer les chiots. “La dame m’a dit : ‘Non, non, non, je n’en veux pas. Prenez-les. Ils sont libres, nous n’en voulons plus’”, s’est souvenue Lisa, encore sous le choc. La bonne samaritaine a rapidement trouvé un foyer pour l’un des 3 chiots mais, pour les 2 autres, elle a dû déposer une annonce sur les réseaux sociaux. Heureusement, un certain Brandon Collins s’est porté volontaire pour accueillir les boules de poils de façon temporaire, en attendant qu’ils trouvent des adoptants officiels. Comme l’explique le média, les chiots étaient en mauvaise santé. Ils étaient affamés et déshydratés mais ne semblaient pas particulièrement traumatisés.

© Mingson Lau/KSNV

Emmenés chez le vétérinaire, les chiens ont reçu les premiers soins et ont été vaccinés. La pose d’une puce et une stérilisation/castration devront être prévues lorsqu’ils auront trouvé leurs familles pour la vie. Brandon Collins a reçu l’aide précieuse de l’association Wagging Tails Rescue pour financer les premiers vaccins et a lancé une cagnotte en ligne pour l’aider à couvrir le reste des dépenses vétérinaires, qui totalisent environ 700 dollars. “Ces chiots ont été abandonnés parce qu'ils ne trouvaient pas de famille adoptive. C’est une situation que nous constatons quotidiennement ici dans la Vallée. Notre ville est en crise concernant des animaux non désirés…”, a déclaré Jodi Simard, directrice du refuge.

Aujourd’hui, Echo et Vale, de leurs petits noms, sont toujours à la recherche de leur famille. Idéalement, ils devront être adoptés ensemble.

© Mingson Lau/KSNV