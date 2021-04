Abandonnée dans un refuge, cette chienne au regard triste et au cœur brisé ne pensait jamais trouver le bonheur (vidéo)

Certains propriétaires remettent leur animal domestique entre les mains d’un refuge, ne pouvant ou ne désirant plus s’en occuper. Cette expérience douloureuse a été vécue par Ava. La chienne est arrivée au refuge pour animaux du comté de Hoke, en Caroline du Nord (États-Unis) avec un énorme poids sur le cœur. Face à sa détresse, les bénévoles ont été émus.

Ava ne pensait jamais quitter son foyer. Et pourtant… Son ancien propriétaire – pour une raison que nous ignorons – a livré le canidé, issu d’un croisement entre un Husky et un Pitbull, à un refuge. Ava a été dévastée par cet abandon, relate The Dodo. L’une des volontaires, bouleversée par son regard triste, a tout tenté pour apaiser la nouvelle venue, terrifiée et malheureuse.

© Kristi Pylant / TikTok

Au fil du temps, le personnel du refuge a pansé le cœur d’Ava

« Après avoir passé du temps avec elle, nous sommes devenus amies », a confié Kristi Pylant, qui a pris la chienne sous son aile. Grâce à la patience du personnel, le cœur brisé d’Ava a commencé à guérir doucement.

© Assisting the Hoke Co. Animal Shelter in Raeford, NC

Après une période de souffrance psychologique, une lueur d’espoir est apparue à la porte du refuge. Au cours du mois d’avril, un visiteur a rencontré Ava. Charmé par le quadrupède, il a décidé de lui offrir le plus beau des cadeaux : une famille aimante.

© Assisting the Hoke Co. Animal Shelter in Raeford, NC

Ava s’épanouit au sein de sa nouvelle famille

La chienne a goûté de nouveau à la saveur du bonheur. Le jour de son adoption, elle a effectué un geste qui a marqué pour toujours Kristi Pylant. Surexcitée, Ava a tendu la patte à sa bienfaitrice et lui a léché la main. Cette dernière a interprété ce geste comme un signe de gratitude pour tout l’amour et l’aide qui lui avaient été donné au cours de son hébergement.

Aujourd’hui, Ava est choyée par ses nouveaux propriétaires et se sent plus heureuse que jamais.

© Assisting the Hoke Co. Animal Shelter in Raeford, NC