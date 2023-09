Maziken est un poulain femelle qui a connu un début de vie difficile. Dès les premières heures après sa naissance, sa mère a montré un comportement de rejet vis-à-vis d’elle, comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous :

Les propriétaires de la jument, qui vivent dans un ranch avec de très nombreux animaux, ont été obligés de retirer Maziken pour sa propre sécurité. Ils ont ensuite décidé de la faire vivre avec eux dans leur maison afin de pouvoir la nourrir régulièrement et la surveiller.

© socalranchlife / TikTok

Évidemment, lorsqu’elle grandira, Maziken vivra en dehors de la maison, dans une autre partie du ranch, comme le rapporte Newsweek. Mais pour le moment, elle est très heureuse d’être au plus près de sa maman humaine. Et surtout, le poulain a trouvé une véritable famille, car tous les chiens de la maison l’ont acceptée comme une des leurs.

© socalranchlife / TikTok

Aujourd’hui, Maziken imite et fait tout avec ses amis chiens. Dans une vidéo partagée par sa propriétaire, on peut la voir dormir avec les chiens dans leurs paniers, leur faire des bisous, partager son biberon avec eux, et courir dans la maison. Même le chat semble avoir accepté la présence du poulain.

© socalranchlife / TikTok

À côté de cela, le jeune cheval joue aussi dehors, et rencontre d’autres individus de son espèce, afin de se familiariser avec eux. Pour le moment, elle en a encore peur, peut-être en raison du comportement de sa maman envers elle. Mais le plus important pour ses propriétaires, c’est qu’elle soit en bonne santé et heureuse. Découvrez quelques extraits de sa vie et de sa relation avec les chiens dans les images ci-dessous :

