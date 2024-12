Elle trouve une petite chienne maigre dans son poulailler et lui offre l'amour dont elle rêvait (vidéo)

Alors qu’elle se rendait dans le poulailler, Madison a aperçu une petite boule de poils couchée à l’intérieur de l’abri. Il s’agissait d’une chienne, qui arborait un corps maigre. Désireuse de raconter l’histoire de ce pauvre animal à sa communauté, la jeune femme a filmé la scène et a publié la vidéo sur son compte TikTok.

« Oh mon Dieu ! Est-ce que tu as emménagé avec les poules ? », a déclaré Madison, en observant le canidé. Comme le révèle The Dodo, la propriétaire des lieux avait déjà vu la chienne passer dans sa cour à plusieurs reprises, mais elle n’avait jamais réussi à l’attraper.

Madison a pris soin de la chienne

La boule de poils, affectueusement nommée Livy par sa sauveuse, tremblait de tout son corps. Déterminée à changer son destin, Madison l’a installée à l’intérieur de son domicile. Livy a eu droit à un bon repas – qu’elle a englouti immédiatement –, mais aussi à un bain chaud.

Après avoir été lavée et rassasiée, la petite chienne s’est blottie contre sa bienfaitrice. « Je vais la choyer jusqu’à ce que je trouve quelqu’un pour venir la chercher », a indiqué Madison, qui ne pouvait pas adopter un autre animal de compagnie.

© @madison19451 / TikTok (capture d'écran)

Livy a été adoptée

Après avoir partagé son histoire sur les réseaux sociaux, Madison a reçu de nombreux messages de personnes souhaitant adopter sa petite protégée. En peu de temps, Livy a trouvé chaussure à sa patte !

« Elle n’aura plus jamais à s’inquiéter un seul jour de sa vie », affirme Madison, ravie d’avoir aidé la chienne et de lui avoir permis d’écrire un nouveau chapitre. Désormais, Livy ne traînera plus désespérément à l’extérieur, mais savourera le confort d’une maison chaleureuse et l’amour d’une famille.

© @madison19451 / TikTok (capture d'écran)