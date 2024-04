Abandonné dans un parc par une froide journée d’hiver, ce Pitbull prend sa revanche avec une mission de vie qui ne montre aucune rancoeur envers les humains

Toutes les personnes qui rencontrent Paulie s’accordent à dire qu’il s’agit d’un amour de chien. Doux, calme, affectueux, ce Pitbull de 4 ans a tout pour faire le bonheur d’une famille. Pourtant, cet adorable toutou a été abandonné dans un parc du New Jersey (États-Unis) en janvier dernier. Depuis, il a heureusement trouvé une nouvelle famille aimante et s’est même découvert une vocation auprès des personnes âgées.

Par une froide journée de janvier 2024, la police locale de Newark (New Jersey, États-Unis) a fait une triste découverte dans le parc Weequahic, connu dans la région comme un endroit où les animaux de compagnie non désirés sont abandonnés.

Cette fois, il s’agissait d’un Pitbull âgé de 4 ans, baptisé Paulie. Les forces de l’ordre l’ont emmené dans un refuge voisin où il est resté quelques temps avant d’être transféré au refuge Popcorn Park de l’Associated Humane Societies à Forked River.

Un chien doux et amical

Dès son arrivée au refuge de Forked River, le toutou a montré à ses bienfaiteurs que cette expérience traumatisante n’avait en rien entamé son moral et qu’il était toujours prêt à se faire de nouveaux amis.

© Associated Humane Popcorn Park Shelter / Facebook

« Paulie était à l’aise avec tous ceux qu’il rencontrait, et était doux, amical, heureux qu’on s’occupe d’eux. Il n’était ni bruyant ni anxieux dans le chenil, et semblait juste heureux d’être au chaud et en sécurité. », a déclaré Sandra Hickman, une employée du refuge, à Newsweek.

© Associated Humane Popcorn Park Shelter / Facebook

De toute évidence, le Pitbull avait déjà vécu au sein d’un foyer : il savait s’assoir sur demande, prendre les friandises avec délicatesse et marcher en laisse.

Cet adorable toutou a passé environ 6 semaines au refuge et grâce à son « tempérament facile à vivre », il n’a pas tardé à trouver sa famille pour toujours.

© Associated Humane Popcorn Park Shelter / Facebook

Une belle revanche sur la vie

Entre Paulie et son nouveau maître, la connexion a été instantanée. Les bénévoles du refuge ont bien sûr été ravis d’une si belle entente.

« Il s’est très vite intégré et c’est comme s’il avait été avec cette famille toute sa vie. Il s’entend bien avec tout le monde […] et tous ceux qui le rencontrent l’aiment. Paulie et sa famille forment un couple parfait », a déclaré Sandra Hickman.

© Associated Humane Popcorn Park Shelter / Facebook

Dans un post Facebook, le refuge a même affirmé que Paulie s’était vengé de celui qui l’avait abandonné en vivant maintenant « la meilleure vie de tous les temps ».

Son nouveau papa a également donné quelques nouvelles du toutou et de sa nouvelle vie : « J'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, mais il est spécial. […] C'est juste un super chien. Il s'entend bien avec ma petite-fille de 16 mois. Je l'emmène travailler avec moi, je travaille avec des personnes âgées, et […], il leur donne le sourire pendant les 4 heures où je suis là. Je ne sais pas qui aime ça le plus, eux ou lui. », a-t-il avoué sur Facebook.

A lire aussi : Elle adopte un chien brisé et le renomme Phoenix en espérant le voir renaître de ses cendres

© Associated Humane Popcorn Park Shelter / Facebook

Une vraie fin heureuse pour ce Pitbull autrefois abandonné et indésirable qui vit désormais dans une famille aimante et qui apporte beaucoup de bonheur autour de lui.