Abandonné dans la rue, ce croisé Pitbull a trouvé du réconfort dans son doudou, dont il ne s’est plus jamais séparé (vidéo)

Brooke, une femme au grand cœur, a découvert un chien abandonné à proximité de sa maison. L’animal tenait son doudou dans sa gueule et n’avait personne d’autre sur qui compter. L’étudiante l’a donc pris sous son aile et a constaté à quel point le jouet était important pour lui.

Brooke Reese, une étudiante texane, a fait une rencontre qui l’a profondément affectée. Elle a croisé le chemin d’un chien, de type Pitbull, abandonné avec sa peluche préférée. Prise d’empathie pour le canidé, elle a décidé de s’occuper de lui, malgré ses faibles moyens, en attendant qu’il trouve une famille pour la vie.

Sur la plateforme sociale TikTok, Brooke a expliqué que le toutou, nommé Squishy, errait dans son quartier avec son jouet dans la bouche. La jeune femme l’a approché et a remarqué qu’il ne portait pas de collier. Il n’était pas non plus identifié par un tatouage ou une micropuce.

Un chien touchant

Pourtant, tout laissait penser que Squishy vivait dans une maison auparavant. Brooke a donc compris qu’il avait été abandonné et l’a emmené chez elle. En apprenant à le connaître, elle a découvert un animal tout bonnement adorable, qui ne demandait qu’à être aimé. La boule de poils avait d’ailleurs tellement besoin d’affection qu’elle s’était liée d’amitié avec sa peluche.

Elle l’emportait partout où elle allait, comme l’a mentionné Parade Pets. En balade ou à la maison, Squishy n’abandonnait jamais son jouet, qui l’a soutenu lorsqu’il se sentait très seul. Et même quand Brooke a recousu le doudou abîmé, le chien est resté à ses côtés pour veiller sur lui.

Brooke compte prendre soin de son protégé le plus longtemps possible. Toutefois, en tant qu’étudiante, elle n’a pas forcément les moyens de s’occuper de lui. Elle refuse néanmoins de l’envoyer dans un refuge, alors, elle a ouvert une cagnotte en ligne pour récolter des fonds afin de le garder avec elle jusqu’à ce qu’il trouve une famille.

De nombreux donateurs touchés par cette histoire ont apporté leur aide. Certains lui ont donné de l'argent et d'autres ont fait livrer des jouets pour chien chez elle. Brooke a vivement remercié les bienfaiteurs pour leur soutien et continue de donner des nouvelles du chien sur les réseaux sociaux.