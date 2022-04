A quelques heures de l'euthanasie, le destin de ce chien "très affectueux" bascule grâce à une forte mobilisation

Greg commence une nouvelle vie, alors qu’il était à quelques heures de la perdre. Ce chien s’emploie désormais à se faire des amis parmi les chevaux de la ferme qui l’accueille, en attendant de rejoindre une famille pour toujours.

Promis à l’euthanasie, un chien errant a eu droit à un nouveau départ grâce à une association et aux internautes qui se sont mobilisés. Un récit rapporté par Newsweek le lundi 11 avril.

Greg, un croisé Border Collie / Labrador Retriever de 7 ans, a tout pour plaire, mais il a dû patienter avant qu’on ne lui trouve enfin une solution alors qu’il se dirigeait tout droit vers le pire.



Carrick Dog Shelter / Facebook

Il avait été découvert errant à Latton, dans le comté de Monaghan en Irlande. Emmené à la fourrière locale, il faisait l’objet d’un appel à l’aide de la part de celle-ci sur sa page Facebook. Fin mars, la structure expliquait qu’elle lui cherchait un nouveau foyer, décrivant le canidé comme « très affectueux ».

Elle précisait que cet animal demandant attention, douceur et respect n’aimait pas « les bruits forts, les mouvements brusques et la moindre contrainte autour du cou ». L’idéal pour Greg était de lui trouver une famille vivant à la campagne et disposée à lui accorder beaucoup de temps au quotidien.

Le dimanche 10 avril, 16 jours après son arrivée à la fourrière, les nouvelles n’étaient pas du tout bonnes pour le chien. L’établissement ayant besoin de place, il a été décidé de mettre Greg sur la liste des animaux à euthanasier. Il était plus que jamais urgent de lui trouver une maison. La fourrière demandait aux internautes de partager sa publication au maximum pour augmenter les chances du quadrupèdes. Sa requête n’est pas restée sans réponse.

« Chaque vie compte »

Le post a attiré l’attention de My Lovely Horse Rescue, une association consacrée à la protection des chevaux. Sur sa page Facebook, l’organisation dit avoir reçu « des messages urgents au sujet de ce pauvre chien à la fourrière qui devait être euthanasié le lendemain ».



My Lovely Horse Rescue / Facebook

Le lundi matin, My Lovely Horse Rescue a annoncé avoir pris Greg en charge pour lui offrir une « nouvelle vie ». Il vivra à la ferme jusqu’à ce qu’il soit adopté par une famille aimante. L’association a remercié toutes les personnes qui l’avaient contactée, ainsi que celles qui viennent tous les jours en aide aux animaux en difficulté. « Chaque vie compte », conclut-elle.

My Lovely Horse Rescue / Facebook